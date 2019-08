Приклад Аляски заразний: навіщо Трампу датський острів Гренландія

За інформаційним шумом навколо незвичної ідеї президента США Дональда Трампа про покупку Гренландії стоїть цілком прагматичний інтерес.

Контекст:

Гренландія - найбільший в світі острів, розташований між Північним Льодовитим і Атлантичним океанами з населенням 56 тисяч чоловік. Основна маса живе на порізаному фіордами узбережжі, де немає льоду. Формально територія входить до складу Королівства Данія, але володіє широкою автономією.

Першими про намір Трампа купити острів написали The Wall Street Journal: за їхніми даними президент США цікавився у своїх радників і адвокатів наскільки реальна така угода. А юрисконсульт Білого дому проводив правову експертизу проекту. В результаті думки його помічників розділилися. Деякі підтримали цю ідею, але інші вважали таке бажання захопленням, що скоро мине.

Ідея зробити Гренландію американською є зовсім не новою: в 1946 році це вже намагався зробити президент США Гаррі Трумен. До слова, Аляска, Луїзіана і Американські Віргінські острови теж стали американськими за гроші. І логіка Трампа наступна: чому цей принцип не можна застосувати і до Гренландії?

Господарі проти

В ті часи Данія подякувала США за пропозицію, але відмовилася від неї. Повторилася ситуація і зараз. МЗС Данії в своєму повідомленні описало принади острова - природні копалини, найчистіша вода і лід, популяції риби, морепродукти, відновлювальна енергія та можливості для екстремального туризму, але запропонувало американцям спільно вести там бізнес, а не купувати острів.

Публічно не підтримала пропозицію продати Гренландію і прем'єр цієї країни Метте Фредерікса. "Гренландія не для продажу. Гренландія НЕ датська. Гренландія є гренландською. Я дійсно сподіваюся, що це (ідея покупки острова - авт) було сказано не всерйоз", - сказала вона.

А громадянське суспільство, журналісти і експерти взагалі назвали Трампа божевільним.

У відповідь Трамп розмістив жартівливий колаж, де пообіцяв "не робити цього з Гренландією".

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA