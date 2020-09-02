Навального отруїли речовиною з групи "Новачок" – кабмін ФРН

Токсикологи Бундесверу встановили, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Колаж

Військові токсикологи Бундесверу встановили, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи "Новачок".

Про це повідомив Кабмін ФРН. МЗС Німеччини викличе посла Росії в світлі нових даних.

"З ініціативи клініки Charité спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків, отриманих від Олексія Навального. Тим самим були отримані недвозначні докази наявності хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи "Новачок", – йдеться у повідомленні.

Федеральна канцлерка Ангела Меркель спільно з міністрами і главами відомств обговорили цю інформацію 2 вересня в полудень і погодили подальші кроки.

"Шокує, що Олексій Навальний став жертвою атаки із застосуванням хімічної отруйної речовини нервово-паралітичної дії в Росії. Федеральний уряд рішуче засуджує цей напад. Російський уряд покликаний пояснити подію", – наголосили в уряді Німеччини.

Дружині опозиціонера Юлії Навальній і лікарям повідомили про результати обстеження.

МЗС ФРН доведе до відома про них посла Росії.

Також Німеччина поінформує своїх партнерів в ЄС і НАТО про результати розслідування через Федеральне міністерство закордонних справ каналами, передбаченими для цієї мети. Буде обговорено відповідну спільну реакцію з партнерами щодо Росії.

Федеральний уряд також зв'яжеться з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Коментуючи РІА Новости заяву уряду ФРН, один з розробників "Новачка" Леонід Рінк заявив, що симптоми хвороби Навального не схожі на отруєння цим прпаратом.

"Спроби пов'язати отруєння Навального з "Новачком" – політична дурниця", – сказав Рінк.

"Новачок" – група хімічних агентів, що належать до класу фосфорорганічних отруйних речовин нервово-паралітичної дії.

Вони були розроблені в СРСР у Державному НДІ органічної хімії і технології (ГСНІІОХТ) в Москві. Програма створення цих отруйних речовин називалася "Фоліант".

Замах на російського опозиціонера Олексія Навального став черговим випадком використання сучасних отрут, доступ до яких мають лише спецслужби. OBOZREVATEL розповів докладніше про низку цинічних злочинів, де жертви замахів вижили і де проглядається робота російських спецслужб.

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