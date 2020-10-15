Навального могли отруїти двічі – NYT
У німецьких спецслужбах заявили, що отруту Навальному підсипали в чай в аеропорту
При цьому німецькі експерти стверджували, що виявили сліди токсинів на пляшці з готелю
Можливо, політик контактував з отрутою до того, як прибув в аеропорт
Американське видання New York Times заявило, що російського опозиціонера Олексія Навального нібито могли отруїти двічі.
За словами джерела газети в німецьких спецслужбах, отруту Навальному підсипали в чай, який він пив в аеропорту. У статті йдеться про те, що порошкоподібну речовину розчинили в гарячому напої.
При цьому наголошується, що подібна заява викликає запитання, оскільки німецькі експерти стверджували, що виявили сліди токсинів на пластиковій пляшці з водою, яку Навальний взяв з собою з готелю.
"Це означає, що Навальний контактував з отрутою до того, як прибув в аеропорт, або, можливо, його отруїли двічі", – пише видання.
Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтвердила наявність в аналізах російського опозиціонера слідів речовини з групи "Новачок", які не включені в додаток до Конвенції про заборону хімічної зброї.
Політика отруїли 20 серпня. З Росії він був направлений в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Олексій Навальний припустив, що отрута "Новачок" могла потрапити в його організм через шкіру після контакту з особистими речами.
Він також поділився жахливими подробицями про відчуття після отруєння "Новачком", коли думав, що вмирає.