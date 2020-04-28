НАТО звинуватив Росію та Китай у брехні про коронавірус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Китай і Росію в поширенні дезінформації про протидію пандемії COVID-19.

Як він заявив під час телеконференції 27 квітня, НАТО має заяви Москви та Пекіну, які не відповідають дійсності та завдають шкоди країним НАТО, передає "Радіо свобода".

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"Російські та китайські представники стверджували, що союзники по НАТО не підтримують один одного у протидії пандемії COVID-19, що наші країни не здатні захищати своїх людей похилого віку і що союзники по НАТО відповідальні за поширення вірусу. У нас є кілька прикладів заяв, зроблених у Москві та Пекіні, які не відповідають дійсності і при цьому є спробами завдати шкоди союзницьким зв’язкам між країнами НАТО", – сказал Столтенберг.

Єнс Столтенберг

"На недавній телеконференції міністрів оборони всі учасники погодилися нарощувати і прискорювати спільну роботу. Тільки спільними силами ми і можемо забезпечувати доставку хворих через кордони, перевозити матеріали та медичне обладнання. Твердження зворотного – це неправильні твердження", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 26 квітня, в Росії 6198 осіб заразилися коронавірусом. Всього в країні зафіксовано 87 147 інфікованих, що виводить її на дев'яте місце у світі за кількістю виявлених випадків COVID-19.

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