НАТО раптово перекинув бойові вертольоти до кордонів Росії: з'ясувався план

НАТО посилив свою бойову групу в Естонії чотирма багатоцільовими британськими вертольотами AW159 Wildcat.

Про це повідомила прес-служба головного штабу сил оборони Естонії. Вони продовжать службу до кінця травня.

"Головне завдання вертольотів – надання підтримки бойовій групі союзників, які несуть службу у військовому містечку Тапа", – цитує повідомлення естонське видання Postimees.

Відзначається, що вертолітна група буде працювати в тісній співпраці з силами оборони Естонії і візьме участь у навчаннях "Весняний шторм". Крім цього, в Естонії анонсували також прибуття в другій половині квітня п'яти наступальних вертольотів Apache.

AW159 Wildcat Pinterest

AW159 Wildcat належать до 661-ї ескадрильї авіакорпусу сухопутних військ Великобританії, їх базою приписки є розташована в Сомерсеті Йоувілтенська авіабаза королівських морських сил. Вертольоти дислоковані на авіабазі Емарі.

AW159 Wildcat ABPic

Багатоцільові вертольоти AW159 Wildcat виробляє італійський авіаконцерн Leonardo. Вертоліт призначений для рятувальних операцій і евакуації з поля бою, розвідки і висадки десанту, цілевказівки. Він відрізняється високими бойовими якостями і простий в обслуговуванні. Вперше вертольоти цієї марки були направлені в Естонію в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАТО провів потужні військові навчання в Чорному морі.

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