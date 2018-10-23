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''НАТО під гербом України'': грандіозні навчання Альянсу розлютили росіян

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Морські навчання НАТО, які готуються біля берегів Норвегії, і в яких також візьме участь Україна, вже викликали у сусідній Росії обурення.

"Навіщо туди тягнуть Грузію із Україною — зрозуміло. Відкритим текстом нагадую: американці не раз наймали на навчання російських статистів, навіть мішені у вигляді російських солдатів ставлять. Та й назва маневрів "Єдиний тризуб" двозначна. УкроЗМІ вже у захваті: ціла НАТО буде маневрувати під гербом України", — написав у своєму блозі на сайті російського телеканалу РЕН-ТВ пропагандист Анатолій Вассерман.

Він зазначає, що в маневрах повинні брати участь сімдесят бойових кораблів і забезпечуючих суден, до 10 тисяч одиниць техніки, майже 50 тисяч військовослужбовців із 31 країни. Причому не тільки з НАТО, а й учасників партнерських програм — Фінляндії, Швеції, Австралії, Йорданії, Грузії та України.

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"До речі, під час тренувань проведуть декілька десятків експериментів. Зокрема, відпрацювання методів колективного — за участю військ різних країн — повітряного бою і його наземного забезпечення проти умовного противника. Кого саме? Вони не приховують!" — обурений телеведучий.

Не сподобалося росіянам і те, що керівник навчань, командувач військово-морськими силами США у Європі і Африці адмірал Джеймс Гордон Фогго запросив спостерігачів із Російської Федерації.

"Я хочу, щоб вони приїхали і подивилися, наскільки добре союзники по НАТО і їх партнери працюють разом. У нас є сильне стримуюче повідомлення, яке буде надіслано. Вони зрозуміють, що ми дуже добре ставимося до того, що робимо, і це буде мати стримуючий ефект для будь-якої країни, яка захоче перетнути ці межі, але зокрема для однієї країни", — процитував Вассерман адмірала.

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"Відкритим текстом відповідаю: ми, на відміну від НАТО, нікуди не розширюємося і нікому не загрожуємо. А ось до вас їздити — себе не поважати. Блаженний муж, котрий не ходить на раду нечестивих і не стоїть на дорозі грішних", — резюмував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна провела стрільби в Азовському морі.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктХолодна війна між Заходом і Росією
Об'єкт
НАТО
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Пэтрэнко Изя
Пэтрэнко Изя
А какие БОЕВЫЕ КОРАБЛИ приплывут от Украины? Неуж-то снимут с БОЕВОГО дежурства БОЕВЫЕ КОРАБЛИ в Азовском море??? Да и плысть вокруг Эвропы далеко- гребцов часто менять надо будет..А может по железной дороге? По-прямой почти шо.
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Пэтрэнко Изя, Береги Кузю, не отвлекайся, уебан.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Пэтрэнко Изя, После случая с СУ-27 украинцев к технике сложнее посудомоечной машины подпускать не рекомендуется) А на учения их пригласили как и многие другие страны в качестве наблюдателей. И то не уверен)
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
это паРашка-то "никуда не расширяется"...... Да не только лезет расширяться, но шныряет везде и её лидер явно "ширяется"...
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
еще совсем недавно были проведены крупнейшие российские учения. НАТО стало завидно, решили провести свои. масштаб, конечно, не тот, но зато обозначили что НАТО еще не сдохло, как Украина.
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Ски Андрей, если уж говорить о стыде, то стыдно быть украинцем! вы, украинцы, совершенно не умеете себя вести! мат-перемат, постоянное стремление в оскорблениям наводят на мысль о вашем нездоровье. впрочем я не думаю что все вы больны, я полагаю что быдловатость является национальной украинской чертой. сказываются века рабства.
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Stepanchenko Bander
Stepanchenko Bander
Зееленфройнд Викентий, Не может НАТО сдохнуть раньше, чем будет прикопан )(уйлостан.
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