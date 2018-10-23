''НАТО під гербом України'': грандіозні навчання Альянсу розлютили росіян

Морські навчання НАТО, які готуються біля берегів Норвегії, і в яких також візьме участь Україна, вже викликали у сусідній Росії обурення.

"Навіщо туди тягнуть Грузію із Україною — зрозуміло. Відкритим текстом нагадую: американці не раз наймали на навчання російських статистів, навіть мішені у вигляді російських солдатів ставлять. Та й назва маневрів "Єдиний тризуб" двозначна. УкроЗМІ вже у захваті: ціла НАТО буде маневрувати під гербом України", — написав у своєму блозі на сайті російського телеканалу РЕН-ТВ пропагандист Анатолій Вассерман.

Він зазначає, що в маневрах повинні брати участь сімдесят бойових кораблів і забезпечуючих суден, до 10 тисяч одиниць техніки, майже 50 тисяч військовослужбовців із 31 країни. Причому не тільки з НАТО, а й учасників партнерських програм — Фінляндії, Швеції, Австралії, Йорданії, Грузії та України.

"До речі, під час тренувань проведуть декілька десятків експериментів. Зокрема, відпрацювання методів колективного — за участю військ різних країн — повітряного бою і його наземного забезпечення проти умовного противника. Кого саме? Вони не приховують!" — обурений телеведучий.

Не сподобалося росіянам і те, що керівник навчань, командувач військово-морськими силами США у Європі і Африці адмірал Джеймс Гордон Фогго запросив спостерігачів із Російської Федерації.

"Я хочу, щоб вони приїхали і подивилися, наскільки добре союзники по НАТО і їх партнери працюють разом. У нас є сильне стримуюче повідомлення, яке буде надіслано. Вони зрозуміють, що ми дуже добре ставимося до того, що робимо, і це буде мати стримуючий ефект для будь-якої країни, яка захоче перетнути ці межі, але зокрема для однієї країни", — процитував Вассерман адмірала.

"Відкритим текстом відповідаю: ми, на відміну від НАТО, нікуди не розширюємося і нікому не загрожуємо. А ось до вас їздити — себе не поважати. Блаженний муж, котрий не ходить на раду нечестивих і не стоїть на дорозі грішних", — резюмував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна провела стрільби в Азовському морі.