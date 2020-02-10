Наступниця Меркель відмовилася претендувати на пост канцлерки Німеччини

Лідерка керівного в Німеччині Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер заявила, що не претендуватиме на пост канцлерки країни.

Як пише Spiegel, про це вона повідомила на засіданні президії ХДС 10 лютого. За даними партійних кіл, Крамп-Карренбауер також заявила, що піде з посади голови партії. Водночас вона хоче організувати процес висунення кандидата в канцлери влітку і вже після цього відмовитися від свого поста в політсилі.

За словами учасників зустрічі, політикиня скаржилася на неврегульовані відносини між частинами партії і ультраправою "Альтернативою для Німеччини" і лівими. Вона була категорично проти співпраці з цими політичними силами.

АннеґретКрамп-Карренбауер і Ангела Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель своєю чергою подякувала Крамп-Карренбауер і попросила, щоб вона продовжила очолювати Міністерство оборони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова німецького Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер стала на захист продовження економічних санкцій ЄС проти Росії.

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