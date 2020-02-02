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2 лютого • оновлено в 15:49
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Наслідки Brexit: вихід Британії з ЄС визнали "тривожним сигналом"

1.6т
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Вихід Великобританії з Європейського Союзу – тривожний сигнал того, що Європа поступово втрачає свій вплив. Однак розпаду ЄС в найближчій перспективі не передбачається.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц, коментуючи наслідки Brexit (скорочення від "British" (британський) та "exit" (вихід). – Ред.) для міжнародних відносин.

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Каракуц наголосив, що в історії Євросоюзу це перший подібний випадок, коли країна не вступає до ЄС, а виходить з нього.

"Для Європейського Союзу Brexit дійсно став надзвичайною подією. І це загрожує великим ризиком. Багато хто починає говорити, що можуть вийти й інші країни", – зазначив він.

"З іншого боку, сама процедура Brexit продемонструвала, що це вкрай складний процес. Можливо, це навпаки, консолідуватиме ЄС", – не виключив експерт.

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На його думку, Brexit став "тривожним дзвіночком".

"Коли країни ЄС об'єднувалися, вони намагалися створити нову ідентичність – "європеєць". Але ця мета так і не була досягнута. Ми бачимо, які зріють настрої: що потрібно повертатися до свого коріння, все більш популярними стають націоналістичні партії... Так, це не тільки європейська, а й загальносвітова тенденція. Проте як раз для Європи і європейського проекту – це дуже небезпечний знак", – попередив Каракуц.

Втім, спрогнозував він, навряд чи в найближчій перспективі якась держава ризикне повторити вибір Британії.

"Зараз ЄС займатиметься питанням реформ, більше замикатиметься на собі, щоб стати більш комфортною для своїх країн-членів", – припустив міжнародник.

При цьому Каракуц нагадав, що всередині Євросоюзу вже виділяються кілька різних груп: наприклад, "європейське Середземномор'я" із Францією, Італією, Іспанією, Грецією та країни т.зв. Ганзейського союзу на півночі Європи (Нідерланди, Швеція та ін.).

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Він також звернув увагу, що Британія вийшла з ЄС в той самий момент, коли в світі заговорили про створення великих блоків впливу.

"Багато хто каже, що світ зараз ділитиметься на величезні блоки. Один буде проамериканський, інший – прокитайський. І ось тут питання: де місце Європи? Чи зможе ЄС створити якусь альтернативу, чи стане об'єктом або нейтральним гравцем?" – поцікавився експерт.

За його словами, Україні теж потрібно визначатися.

"США та Китай пропонують взаємовиключні моделі. Ті реформи, які ми зараз проводимо, наближають нас до Європейського Союзу. Тобто ми опиняємося в такому складному стані, коли Україна стає "полем" для протистояння як ЄС, так і Китаю, і США", – пояснив Каракуц.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Brexit Новини світу Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Андрій Каракуц
Місце
Великобританія
Тег
Європейський Союз
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