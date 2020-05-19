NASA зняли тайфун із космосу: масштаби явища вражають

Супутник NASA сфотографував тропічний циклон "Амфан", який вирує в Індійському океані.

Як повідомляється на сайті космічного агентства, супутник Suomi NPP пройшов над циклоном 18 травня о 16:28, а наступного дня знімки були вже в розпорядженні NASA.

Згідно інфрачервоними знімками, в деяких вершинах хмар циклону температура досягала -62 градусів за Цельсієм, що говорить про велику силу шторму. Також це ознака злив.

"Супутникові знімки також показали, що на східній стороні ока циклону відкрита перемичка, що вказує на те, що східний вертикальний зсув і сухе повітря середнього рівня рухаються в тропічний циклон", – відзначили в космічному агентстві.

NASA зняли тайфун "Амфан" NASA

NASA зняли тайфун "Амфан" NASA

Згідно з прогнозами NASA, циклон слабшає і накриє берег біля Калькутти 20 травня близько 02:00 за місцевим часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аерокосмічне агентство США NASA оприлюднило угоду між космічними державами, в якій викладені правила освоєння Місяця.

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