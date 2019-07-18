"Нас піджимає!" Лукашенко висловився про союз із Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував зняти всі спірні питання і підготувати стратегію дій із інтеграції до 8 грудня 2019 року.

З такою пропозицією він виступив на зустрічі з главою російської держави Володимиром Путіним, передають "РИА Новости".

"У грудні буде 20 років нашому Союзному договору, зрозуміло, що жодної проблеми, я так вважаю, ми не повинні винести за межі цього терміну. Це нас піджимає. Що ми будемо говорити до двадцятиріччя? Нічого буде сказати, якщо ми не знімемо всі питання, які є, і не підпишемо програму, яка визначить стратегію наших подальших дій", — сказав Лукашенко.

"Ми все вирішили, що намічали: визначили напрямки нинішніх наших дій, визначили навіть конкретні дії і, як Володимир Володимирович сказав, створили на рівні урядів спільну групу", — зауважив Лукашенко.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Білоруський лідер зазначив, що нині всі питання передані на урядовий рівень. Водночас, за його словами, зараз сторони мають стратегічний документ у вигляді програми і "купу поточних проблем", які бачать всі зацікавлені сторони. "Програму виробили, яка, за вашими ж урядовими оцінками, на 80-90 % узгоджена", — звернув увагу він.

Говорячи про двосторонні відносини з Білоруссю, російський лідер підкреслив, що ця країна є стратегічним і найближчим партнером Росії.

"Ми працюємо в усіх напрямках — у сфері безпеки, військової справи, в оборонці, економіці", — перерахував Путін, зазначивши, що обсяг взаємної торгівлі постійно зростає.

Лукашенко про Союзну договорі Росії і Білорусії: Пропоную зняти всі питання до цієї дати (ювілею договору в грудні), і в рамках Вищої держради все затвердити - і стратегію наших дій, і поточні проблеми pic.twitter.com/M0uHSIDHiG - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) July 18, 2019

Лукашенко про інтеграційний процес: Створили міжурядову групу. Неважливо, що там крутий Орєшкін її очолює, там уряд працює. Президенти виконали свою місію pic.twitter.com/JhftsPvhJR - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) July 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей висловив думку, що країна ніколи не відмовиться від суверенітету і незалежності й не стане придатком іншої держави.

Зі свого прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Кремль максимально зблизився з Білоруссю в питаннях інтеграції та створення Союзної держави.

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