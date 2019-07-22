"Нарив для ЄС!" Лукашенко назвав Україну спільною бідою

У Білорусі та країн Євросоюзу є одна спільна біда – Україна.

Про це заявив білоруський лідер Олександр Лукашенко на зустрічі з главою представництва ЄС в Білорусі Андреа Вікторин, передає БЕЛТА.

"У нас із є вами спільна проблема, можна сказати, біда – Україна. Я дуже добре знаю український народ і все те, що сьогодні відбувається в Україні, цей народ того не заслужив. Пройшли президентські, парламентські вибори, важливе питання так чи інакше там вирішене – питання влади. Свого часу Європейський союз дав багато обнадійливих сигналів для цієї братньої для нас країни і братнього для нас народу. Я б вас дуже просив посприяти стабілізації ситуації в Україні", – зазначив він.

Лукашенко підкреслив, що українці й білоруси живуть в одному регіоні і це "нарив, головний біль для ЄС, який якомога швидше треба усунути"

"Тому я переконливо прошу вас, як би не було складно вам зараз, їдучи в іншу країну, передати цей сигнал Європейському союзу: Україна потребує підтримки", – акцентував він.

На думку Лукашенка, ЄС несе повну відповідальність за події, які відбуваються в Україні, адже він свого часу запропонував їй альтернативу – піти на зближення з Європою.

Олександр Лукашенко

"Україна пішла й орієнтується на Європу, напевно, зараз більше, ніж на Росію, Білорусь, ЄАЕС. Європейський союз сказав А, повинен сказати Б, якщо говорити відверто. Треба допомогти українському народові", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко "абсолютно підтримує" пропозицію українського глави Володимира Зеленського про проведення у Мінську переговорів щодо війни на Донбасі.

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