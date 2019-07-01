ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Напевно, монашка": на яхті патріарха Кирила помітили дівчину в бікіні

2.7тЧитати матеріал російською

На яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, зокрема і майже повністю оголену дівчину в бікіні.

Яхта "Паллада" знаходиться на балансі Московської патріархії, а за її утримання платить російська церква, пишуть "Факти".

Її для додаткового заробітку могли здати в оренду, що пояснило б нетипову для духовних осіб компанію напівголої молоді.

Також користувачі соцмереж висловили різні припущення, яким чином дівчина в бікіні та її супутники опинились на яхті РПЦ.

Новини
"Летимо в прірву мракобісся": росіяни підняли на сміх патріарха Кирила

"Москва, яхта "Паллада" глави РПЦ Гундяєва (прізвище патріарха. – Ред.). Дівчина в купальнику, напевно, монашка", – написали в Twitter "Записки божевільного".

Яхта

Яхта

факти

"На сповідь приходила", – пожартував користувач соцмережі в коментарях.

"Це прибиральниця, ви що думали, там прибирати не потрібно?" – припустив Іван Іванов.

"Напевно, монашка": на яхті патріарха Кирила помітили дівчину в бікіні

Як писав OBOZREVATEL, глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) на Великдень опинився в центрі уваги соцмереж через кількість охоронців.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
РосіяМосква
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
14
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel