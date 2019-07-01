"Напевно, монашка": на яхті патріарха Кирила помітили дівчину в бікіні

На яхті глави РПЦ патріарха Кирила помітили компанію молоді, зокрема і майже повністю оголену дівчину в бікіні.

Яхта "Паллада" знаходиться на балансі Московської патріархії, а за її утримання платить російська церква, пишуть "Факти".

Її для додаткового заробітку могли здати в оренду, що пояснило б нетипову для духовних осіб компанію напівголої молоді.

Також користувачі соцмереж висловили різні припущення, яким чином дівчина в бікіні та її супутники опинились на яхті РПЦ.

"Москва, яхта "Паллада" глави РПЦ Гундяєва (прізвище патріарха. – Ред.). Дівчина в купальнику, напевно, монашка", – написали в Twitter "Записки божевільного".

Яхта факти

"На сповідь приходила", – пожартував користувач соцмережі в коментарях.

"Це прибиральниця, ви що думали, там прибирати не потрібно?" – припустив Іван Іванов.

Як писав OBOZREVATEL, глава Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) на Великдень опинився в центрі уваги соцмереж через кількість охоронців.

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