"Налякали солодкого!" Путін на публіці потрапив у курйозну ситуацію

Президент Росії Володимир Путін був змушений двічі перервати свій виступ перед багатодітними сім'ями 1 червня через плач немовляти в залі.
Відео курйозних моментів з'явилося в мережі.
У перший раз Путін відволікся і звернувся до дитини: "До мами треба. Правильно, зараз заспокоїться. Звичайно".
Але немовля продовжувало плакати, і президенту Росії довелося знову перервати виступ.
"Налякали солодкого. Нічого, зараз заспокоїться", - сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін поцілував нового хлопчика, у цей раз в лоб.