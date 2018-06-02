"Налякали солодкого!" Путін на публіці потрапив у курйозну ситуацію

Президент Росії Володимир Путін був змушений двічі перервати свій виступ перед багатодітними сім'ями 1 червня через плач немовляти в залі.

Відео курйозних моментів з'явилося в мережі.

У перший раз Путін відволікся і звернувся до дитини: "До мами треба. Правильно, зараз заспокоїться. Звичайно".

Але немовля продовжувало плакати, і президенту Росії довелося знову перервати виступ.

"Налякали солодкого. Нічого, зараз заспокоїться", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін поцілував нового хлопчика, у цей раз в лоб.