Наймогутніше з часів "холодної війни": США здійснять найбільше розгортання військ в Європі

Під час навчань "Захисник Європи 2020" США здійснять найбільше розгортання військ в Європі з часів завершення "холодної війни".

Через кілька тижнів Америка перекине зі своєї території в Європу 200 тисяч військовослужбовців. Про це 21 січня під час слухань у Комітеті у закордонних справах Європарламенту, які відбулися в Брюсселі, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"Через кілька тижнів у нас будуть великі навчання Захисник Європи 2020", і під час цих навчань США залучать 200 тисяч військовослужбовців, які прибудуть прямо з США в Європу. Це найбільше розгортання збройних сил США з часів завершення холодної війни. Вам може це подобатися чи ні, але невірно говорити, що США залишають Європу ", – підкреслив Столтенберг.

Йенс Столтенберг ТАСС

Він підкреслив, що більш тісна співпраця між ЄС і НАТО означає також більш тісну співпрацю між Європою і Північною Америкою і посилення трансатлантичних зв'язків, незважаючи на всі існуючі розбіжності.

"По обидва боки Атлантики є люди, які ставлять під сумнів міцність трансатлантичних відносин. Я вірю в такий зв'язок, враховуючи співпрацю між ЄС і НАТО, але також виходячи з природи самого НАТО, який є трансатлантичною інституцією. Я вірю в цей зв'язок, незважаючи на відмінності і незгоди, які ми всі бачимо сьогодні між Північною Америкою і Європою, включаючи кліматичні зміни, торгівлю, "ядерну угоду" Ірану і багато інших питань", – зазначив керівник Альянсу.

Столтенберг заявив, що Північна Америка і Європа роблять зараз разом більше, ніж вони робили протягом багатьох попередніх років.

"Ми маємо спільні фундаментальні цінності, коли мова йде про мир і безпеку. Тому ми повинні посилювати, а не послаблювати трансатлантичні зв'язки", - додав він.

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