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12 березня • оновлено в 19:03
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Надзвичайний стан через коронавірус ввели Чехія і Латвія

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Уряди Чехії і Латвії 12 березня ввели режим надзвичайного стану в країнах через спалах коронавірусу.

У Чехії цей режим діятиме 30 днів, повідомляє Novinky.

У цей період буде заборонено проводити заходи за участю більше 30 людей, відвідувати ресторани і кафе з 20:00 до 6:00, проводити культурні, спортивні та релігійні заходи.

Ще дві країни ввели надзвичайний стан через коронавірус

thebell.io

Заборона не поширюється на мітинги і збори або подібні заходи конституційних органів, органів державної влади та судів.

Також країна ввела прикордонний контроль з Німеччиною і Австрією, а з 14 березня буде заборонений в'їзд всім іноземцям та чехам, які прибувають із зон ризику: Китаю, Південної Кореї, Ірану, Італії, Іспанії, Австрії, Норвегії, Швеції або Франції.

Надзвичайний стан в Латвії діятиме до 14 квітня, пише bb.lv. Уряд вирішив закрити навчальні заклади. Дитячі садки працюватимуть при наявності доказів, що батьки не були за кордоном і не контактували з хворими.

З 13 березня скасовані і заборонені всі публічні заходи, збори, ходи, пікети, розраховані на більш як 200 осіб. Також будуть заборонені всі масові заходи за участю понад 200 осіб. Медзаклади, соціальні будинки і в'язниці повинні обмежити відвідування.

Для громадян країни, які повернулися з подорожей, самоізоляція буде примусовою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США закрили в'їзд для осіб з Європи. Обмеження введені на 30 днів.

Нагадаємо, що в Україні оголошено карантин. Влада також вирішили закрити велику частину пунктів пропуску на кордоні. Точна кількість поки невідома, уточнюється лише що їх буде близько 70%.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Чехія
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