Головна Новини
7 листопада • оновлено в 01:40
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Наче уламками скельця потерли!" В Австралії дівчина осліпла через тату на очах

365 Читати матеріал російською

У штаті Новий Південний Уельс (Австралія) 24-річна дівчина Ембер Люк осліпла на одне око на три тижні після того, як зробила тату на очних яблуках.

Вона хотіла надати їм незвичайного блакитного відтінку, але щось пішло не за планом, написало видання New York Post (щоб подивитися фото і відео, докрольте до кінця сторінки).

Люк уже давно називала себе "Блакитноокий білий дракон", саме тому вона захотіла доповнити свій образ тату на очних яблуках. Але це ледь не позбавило дівчину зору.

В Австралії дівчина осліпла через тату на очах

В Австралії дівчина осліпла через тату на очах

"Я навіть не можу описати, на що це було схоже. Коли на очі потрапило чорнило, було відчуття, що татуювальник схопив багато уламків скла і потер мені очі", – розповіла Люк.

За словами дівчини, майстер занадто глибоко ввів фарбу в око, через що серйозно пошкодив його. У результаті у Люк зник зір, який повернувся лише через три тижні.

Новини
На популярному курорті туристу спотворили обличчя невдалим татуюванням: фото

Дівчина додала, що найближчим часом не планує жодних радикальних змін у своїй зовнішності, але продовжить робити татуювання. Вона планує "забити" все тіло до свого 25-річчя.

Rites of passage never disappoints- got to see some homies and meet heaps of awesome new people . Here's some pics of @missbreezeartist drilling my skin 🥀 #ambsluke #girlswithtattoos #tattooedgirls #inkedgirls #eyeballtattoos #ritesofpassage

Публікація від Blue Eyes White Dragon 🥀 (@amber__luke)

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька Умані Світлана зробила собі татуаж стрілок на повіках, після чого фактично осліпла на одне око.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Австралія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки