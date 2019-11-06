"Наче уламками скельця потерли!" В Австралії дівчина осліпла через тату на очах

У штаті Новий Південний Уельс (Австралія) 24-річна дівчина Ембер Люк осліпла на одне око на три тижні після того, як зробила тату на очних яблуках.

Вона хотіла надати їм незвичайного блакитного відтінку, але щось пішло не за планом, написало видання New York Post (щоб подивитися фото і відео, докрольте до кінця сторінки).

Люк уже давно називала себе "Блакитноокий білий дракон", саме тому вона захотіла доповнити свій образ тату на очних яблуках. Але це ледь не позбавило дівчину зору.

В Австралії дівчина осліпла через тату на очах

"Я навіть не можу описати, на що це було схоже. Коли на очі потрапило чорнило, було відчуття, що татуювальник схопив багато уламків скла і потер мені очі", – розповіла Люк.

За словами дівчини, майстер занадто глибоко ввів фарбу в око, через що серйозно пошкодив його. У результаті у Люк зник зір, який повернувся лише через три тижні.

Дівчина додала, що найближчим часом не планує жодних радикальних змін у своїй зовнішності, але продовжить робити татуювання. Вона планує "забити" все тіло до свого 25-річчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька Умані Світлана зробила собі татуаж стрілок на повіках, після чого фактично осліпла на одне око.

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