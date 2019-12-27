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27 грудня • оновлено в 12:55
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"На все добре та щасливої дороги": з'явився запис переговорів перед авіакатастрофою у Казахстані

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У мережі опублікували аудіозапис переговорів диспетчерів із літаком Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, який розбився 27 грудня у Казахстані.

Згідно аудіозапису пілоти готувалися до злету у штатному режимі. Диспетчери дозволили виліт, але потім зв'язок із літаком зник.

Далі наводимо частину розшифровки переговорів диспетчерів з екіпажем:

Новини
На борту літака, що розбився у Казахстані, були українці

  • БекЕйр 2100, вітер 040 градусів, 05 права зліт дозволяю, – каже диспетчер.

  • 05 права, 2100, на все добре, хорошого дня вам! – відповідає пілот.

  • Щасливої дороги! – прощається вишка.

Далі диспетчер кілька разів запитував борт, але той уже не відповідав:

  • "БекЕйр 2100, Алмати-Вишка"

  • "БекЕйр 2100, Алмати-Вишка"

  • "БекЕйр 2100, Алмати-Коло"

Авіакатастрофа у Казахстані

Авіакатастрофа у Казахстані

Після декількох спроб зв'язатися з пілотами диспетчер попередив пілотів іншого повітряного судна: "AstanaLine- 671, ми не знаємо, де Fokker-100". Потім пролунав сигнал тривоги.

"671 (звернення до пілотів AstanaLine. – Ред.), смугу 05 права займає техніка. Оскільки оголошено тривогу, виїздитиме техніка або по смузі або в районі смуги буде", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня в Казахстані впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Казахстан
Теги
Авіакатастрофа розбився літак
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Оригинальная запись....и зачем вы это фуфло тут разместили?
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