"На все добре та щасливої дороги": з'явився запис переговорів перед авіакатастрофою у Казахстані

У мережі опублікували аудіозапис переговорів диспетчерів із літаком Fokker-100 авіакомпанії Bek Air, який розбився 27 грудня у Казахстані.
Згідно аудіозапису пілоти готувалися до злету у штатному режимі. Диспетчери дозволили виліт, але потім зв'язок із літаком зник.
Далі наводимо частину розшифровки переговорів диспетчерів з екіпажем:
БекЕйр 2100, вітер 040 градусів, 05 права зліт дозволяю, – каже диспетчер.
05 права, 2100, на все добре, хорошого дня вам! – відповідає пілот.
Щасливої дороги! – прощається вишка.
Далі диспетчер кілька разів запитував борт, але той уже не відповідав:
"БекЕйр 2100, Алмати-Вишка"
"БекЕйр 2100, Алмати-Вишка"
"БекЕйр 2100, Алмати-Коло"
Авіакатастрофа у Казахстані
Після декількох спроб зв'язатися з пілотами диспетчер попередив пілотів іншого повітряного судна: "AstanaLine- 671, ми не знаємо, де Fokker-100". Потім пролунав сигнал тривоги.
"671 (звернення до пілотів AstanaLine. – Ред.), смугу 05 права займає техніка. Оскільки оголошено тривогу, виїздитиме техніка або по смузі або в районі смуги буде", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 грудня в Казахстані впав на землю літак авіакомпанії Bek Air, на борту якого перебувало 100 осіб.
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