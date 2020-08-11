На відео з Тихановською помітили докази постановки. Фото

Звернення Світлани Тихановської із закликом до білорусів припинити протестні акції на вулицях могло бути записане під тиском в кабінеті голови ЦВК Білорусі Лідії Ермошиної.

Про це заявила соратниця Тихановської Марія Колесникова, повідомляється на Telegram-каналі видання TUT.BY. Крім того, в мережі звернули увагу, що диван на відео з Тихановською ідентичний тому, який стоїть в кабінеті Ермошиної. Також збігаються жалюзі та дерев'яні підвіконня.

Разом з тим аналітики Conflict Intelligence Team відзначають, що диван міг бути і іншим, але з тієї ж серії, що у Ермошиной. Зокрема, Тіхановском нібито сидить на ширшій версії.

Conflict Intelligence Team про відео з Тихановською

За словами Колесникової, коли Тихановська з адвокатом Максимом Знаком прийшли у ЦВК, їх відвели в приймальню Ермошиної. Через якийсь час очільниця відомства залишила свій кабінет. Що стосується Знака, то він чекав свою підзахисну в іншому кабінеті.

Кадр з відеозвернення Тихановської Скріншот відео

Такий самий диван стоїть в кабінеті голови ЦВК Білорусі Лідії Ермошиної Скріншот відео

"Всі три години Світлана перебувала в кабінеті одна з двома високопосадовцями, представниками силових структур. Я весь цей час була з колегами на прохідній. Через годину після початку переговорів ми бачили, як приходили люди, з великими чорними сумками, схожими на сумки для відеообладнання. На ременях сумок була назва фірм, що займаються відеоустаткуванням. Результатом цього, як ви знаєте, було відеозвернення, яке нещодавно вийшло", – зазначила соратниця Тихановської.

Також вона додала, що зв'язку з головною конкуренткою Олександра Лукашенка, яка виїхала в Литву, досі немає.

На запитання, чи записано друге відео Тихановської із закликом згорнути протести під тиском, Колесникова відповіла ствердно.

"Якби я була в її ситуації, можливо, мене теж могли б змусити. Я вважаю, що через три години в кабінеті з представниками силових структур, коли є діти, коли є чоловік, який перебуває під кримінальним переслідуванням, коли є друзі та прихильники, які перебувають у в'язниці, про деяких із них Світлана не знала нічого кілька днів, наприклад, про Марію Мороз, коли все твоє оточення і сім'я перебувають в заручниках, дуже складно робити заяви не під тиском", – підсумувала вона.

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