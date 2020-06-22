На цегельному заводі в Польщі вибухнула піч: 10 осіб отримали поранення

Постраждалих під час вибуху в Польщі евакуювали на вертольоті

На цегельному заводі в Ярушуве, недалеко від Вроцлава, 22 червня стався вибух, в результаті якого постраждали 10 працівників.

Близько 12:45 вибухнула обпалювальна піч, повідомляє RMF FM.

Двоє працівників заводу отримали серйозні травми, їх екстрено евакуювали на вертольотах. Ще сімох постраждалих з менш тяжкими травмами також госпіталізували.

За попередніми даними, вибухнув вугільний пил. Точну причину події встановлять експерти.

Сама конструкція заводу серйозно не пошкоджена.

На цегельному заводі в Ярушуве стався вибух Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні в Польщі прогримів потужний вибух на заводі хімічних відходів. Вогонь був настільки сильним, що дим було видно з міст, розташованих на відстані більше 20 кілометрів від місця події.