На протести проти обмеження абортів у Варшаві вийшли 100 тисяч осіб. Фото

У суботу ввечері, 30 жовтня, в столиці Польщі Варшаві на протести проти заборони абортів вийшли близько 100 тисяч осіб.

Таким чином люди висловили незгоду зі скандальним рішенням Конституційного трибуналу. Про це повідомила в Twitter прессекретарка варшавської міської ради Кароліна Галецька (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вона зазначила, що точно підрахувати всіх демонстрантів було складно, оскільки вони збиралися в трьох різних місцях, щоб потім відправитися до центру міста.

Потім протестувальники, серед яких був і мер Варшави Рафал Тшасковській, колоною попрямували до будинку лідера правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.

Під час акції на столичному Палаці культури і науки висвітили символ протесту – червону блискавку.

Відомо, що поліція затримала близько 30 осіб, які намагалися перешкодити ході.

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