На протести проти обмеження абортів у Варшаві вийшли 100 тисяч осіб. Фото
Конституційний суд заборонив жінкам робити аборти
Переривати вагітність не можна, навіть якщо у плода є важкі і незворотні дефекти або невиліковні хвороби
Люди висловили свій протест масштабною акцією
У суботу ввечері, 30 жовтня, в столиці Польщі Варшаві на протести проти заборони абортів вийшли близько 100 тисяч осіб.
Таким чином люди висловили незгоду зі скандальним рішенням Конституційного трибуналу. Про це повідомила в Twitter прессекретарка варшавської міської ради Кароліна Галецька (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Вона зазначила, що точно підрахувати всіх демонстрантів було складно, оскільки вони збиралися в трьох різних місцях, щоб потім відправитися до центру міста.
Потім протестувальники, серед яких був і мер Варшави Рафал Тшасковській, колоною попрямували до будинку лідера правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.
Під час акції на столичному Палаці культури і науки висвітили символ протесту – червону блискавку.
Відомо, що поліція затримала близько 30 осіб, які намагалися перешкодити ході.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Конституційний суд Польщі визнав неконституційним законодавство, яке дозволяло жінкам робити аборти в деяких випадках.
Переривати вагітність можна було, якщо у плода є важкі і незворотні дефекти або невиліковні хвороби. Тепер це фактично заборонено.