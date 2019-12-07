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7 грудня • оновлено в 17:11
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Влаштували темну: на переговорах Путіна та Лукашенка трапився конфуз. Відео

3.4т
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У суботу, 7 грудня, під час переговорів президентів Росії і Білорусі Володимира Путіна та Олександра Лукашенка несподівано згасло світло.

Зустріч, присвячена інтеграції двох країн, відбулася в російському Сочі, передає tvc.ru (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Інцидент з електрикою трапився після того, як політики обмінялися привітаннями і вступними промовами. Кілька секунд лідери провели в темряві.

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Путін і Лукашенко

Путін і Лукашенко

DW

"Закінчилася електрика", – сказав Путін. Лукашенко пожартував, що в цьому винен прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.

"Це все Діма Пєсков, я знаю", – сказав він, викликавши сміх представників делегацій. Далі переговори продовжилися.

Як писав OBOZREVATEL, 7 грудня в Білорусі проходять масштабні акції протестів проти інтеграції з Росією. Люди вийшли на центральну площу Мінська, заявивши, що готові боротися за незалежність держави від агресора.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Союзна держава
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Росія Сочі
Теги
видео політика курйоз Новини Росії
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Чан Джеки
Чан Джеки
ДА ЕТО МЕТКА ВАША СОЮЗНИКИ ХРЕНОВЫ.
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