На парламентських виборах в Австрії переміг "друг" Путіна: що далі

В Австрії пройшли дострокові вибори в парламент, де перемогла партія колишнього канцлера Себастьяна Курца, який був втягнутий у скандал із Росією.

Голосування відбулося в неділю, 29 вересня, повідомляє МВС Австрії.

Так, Консервативна Австрійська народна партія (АНП) набрала 38,4%. Друге місце посіла Соціал-демократична партія Австрії (СДПА), яка отримала 21,5% голосів виборців.

Новини Австрія обирає новий парламент після скандалу з Росією

За праву Австрійську партію свободи (АПС) проголосували 17,3% австрійців. На четвертому й п'ятому місцях – "Зелені" (12,4%) і "Нова Австрія" (7,4%).

Вибори в Австрії МВС Австрії

Вибори в Австрії МВС Австрії

Зазначимо, що за попередніми екзит-полам, лідирувала Австрійська народна партія на чолі з Себастьяном Курцем.

Згідно із законами Австрії, до складу Національної ради (нижня палата парламенту) входять 183 депутати, які обираються тільки за партійними списками. Щоб пройти в парламент, партії необхідно подолати 4% поріг.

"Народна партія" пана Курца перемогла у 8 з 9 федеральних земель Австрії, тільки у Відні перемогу здобули соціал-демократичні сили. Однак у Курца в парламенті не буде монобільшості, тому йому доведеться створювати коаліцію.

Нагадаємо, що дострокові вибори відбулися через скандал, у якому був замішаний віцеканцлер уряду Курца, лідер ультраправої АПС Хайнц-Крістіан Штрахе, котрого викрили в "змові" з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна за підтримку на виборах.

Цей скандал привів до розпаду правлячої коаліції в Австрії та дострокових парламентських виборів.

Вибори в Австрії

Вибори в Австрії

Себастьян Курц

Себастьян Курц

Вибори в Австрії

Себастьян Курц

Вибори в Австрії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Австрії уряд Себастьяна Курца було відправлено у відставку парламентом після скандалу навколо екслідера АПС, колишнього віцеканцлера Хайнца-Крістіана Штрахе.

Штрахе викрили в "змові" з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна. Оприлюднені відеозаписи демонстрували, як віцеканцлер домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю, обіцяючи їй державні контракти в обмін на підтримку партії на виборах.

Пізніше виявилося, що росіянка була підставною особою. Після скандалу Штрахе подав у відставку.

Новий лідер АПС Норберт Хофер неодноразово підкреслював, що хоче повернутися в уряд.

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