"На ланцюгу в колоні полонених!" Соловйова підірвали слова Сенцова про приїзд до Криму на танках

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнув обуреннями через обіцянки звільненого українського режисера Олега Сенцова повернутися до Криму на танках.

Своїми їдкими коментарями з цього приводу він вибухнув в ефірі програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ні, якщо він хоче повернутися до Криму на танку, я думаю, що, звісно, це можливий варіант. Тільки не на танку, а за танком на ланцюгу. Це варіант, якщо Україна смикнеться, і Сергій Кужугетович зробить у відповідь кроки. І тоді дійсно в колоні полонених може потягнутися і на будівництва Криму", – уїдливо огризнувся Соловйов.

Володимир Соловйов

Як повідомляв OBOZREVATEL, заява Сенцова про те, що він може повернутися до анексованого Криму лише "на танках", викликала бурхливу реакцію в окупантів. Її з образами прокоментували "перший віцеспікер кримського парламенту" Юхим Фікс, член Ради Федерації від кримського регіону Сергій Цеков, "спікер законодавчих зборів" Севастополя Катерина Алтабаєва, депутат нелегітимної Держдуми Наталія Поклонська, російська пропагандистка Тіна Канделакі та інші.

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