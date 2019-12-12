На кону доля Brexit: у Британії почалися позачергові вибори

У Великобританії 12 грудня тривають позачергові парламентські вибори. Британці мають визначитися, якій із політсил вони доручать врегулювання питання Brexit.
У країні це волевиявлення розцінюють як одне з найважливіших після закінчення Другої світової війни. Про це пише "Європейська правда", посилаючись на Reuters.
Зазначається, що головними конкурентами на них стали прем'єр-міністр Борис Джонсон і лідер опозиції Джеремі Корбін. Перший переконує громадян у тому, що йому вдасться вивести Великобританію з Європейського Союзу до 31 січня наступного року, а другий обіцяє черговий референдум щодо Brexit.
Борис Джонсон обіцяє вивести Великобританію з ЄС до 31 січня 2020 року
Характерно, що раніше, 30 жовтня 2019-го, 438 депутатів Палати громад ухвалили пакет законів, який проклав шлях до перших грудневих виборів із 1923 року.
Крім цього, упродовж цієї виборчої кампанії Консервативну партію одіозного прем'єра Джонсона критикували за використання оманливої тактики в соціальних медіа. Водночас Лейбористська партія Корбіна прагнула виграти голосування, обіцяючи британцям обкласти податками багатих, збільшити державні витрати, а також націоналізувати залізничну галузь і водопровідні компанії.
Зазначається, що всі ключові опитування громадської думки, які хоч і пророкують різні сценарії, у більшості говорять про те, що виграє саме Джонсон.
Виборчі дільниці відкрилися о 9:00 і мають закритися опівночі (за київським часом), коли екзитпол оголосить перші дані щодо голосування. Офіційні ж результати парламентських виборів із 650 округів Великобританії почнуть надходити з першої години ночі до сьомої ранку.
Отже, після 31 січня 2020 року Великобританія вступить у перехідний період, протягом якого вестиме переговори про нові відносини з Євросоюзом.
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