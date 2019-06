На чемпіонському параді в Торонто влаштували стрілянину: постраждали четверо

У канадському місті Торонто під час чемпіонського параду команди "Торонто Репторс", яка вперше в своїй історії завоювала чемпіонство НБА, сталася стрілянина. В результаті постраждали четверо осіб.

Про це повідомила в Twitter поліція Торонто. Уточнюється, що стрілянина відбулася на вулицях Бей і Альберт. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця новини).

У результаті швидких дій поліції було затримано трьох зловмисників і вилучено дві одиниці вогнепальної зброї. Проводиться розслідування. Життю поранених нічого не загрожує.

Уточнюється, що парад почався о 10 ранку за місцевим часом. Гравці проїхали вулицями міста на автобусах.

На параді також був присутній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який того ж дня відреагував на інцидент у своєму Twitter. "Я сподіваюся, що у всіх поранених у сьогоднішній стрільбі буде швидке одужання, і хотів би подякувати поліції Торонто за те, що вона діяла так швидко. Ми не дозволимо цим актом насильства відняти дух сьогоднішнього параду", – написав він.

I hope all those injured in today's shooting have a speedy recovery, and I'd like to thank the Toronto Police for acting so quickly. We will not let this act of violence take away from the spirit of today's parade.