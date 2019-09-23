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24 вересня • оновлено в 00:33
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На борту понад 400 осіб: у Тихому океані загорівся російський плавучий завод

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Біля узбережжя південнокурильського острова Шикотан загорівся консервний цех на російському плавучому заводі "Петро Житников", на борту якого перебували 419 осіб.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела "Интерфакс". Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

На судні почали термінову евакуацію. При цьому в морському рятувальному координаційному центрі "Південно-Сахалінськ" повідомили, що загрози для життя членів екіпажу немає.

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У Тихому океані загорівся російський плавучий завод

У Тихому океані загорівся російський плавучий завод

korabel.ru

"Туди відправлені два рятувальних судна. У Південно-Сахалінську готуються до вильоту два вертольоти, вони вилетять, як дозволить погода", – відзначили в центрі.

За словами джерела, капітан почав евакуацію 419 членів екіпажу, хоча судно герметичне. У свою чергу, в пресслужбі Росморрічфлоту уточнили, що майже половина екіпажу плавбази була евакуйована на інші судна.

"Проводиться евакуація. Близько 105 осіб взяло на борт судно "Всеволод Сібірцев", ще сто осіб – інше судно", – сказали в пресслужбі.

Незабаром стало відомо, що осередок займання вдалося локалізувати. За словами очевидців події, загорілася упаковка з гофрокартону в крабовому цеху.

"Петро Житников" – один із двох найбільших у світі плавзаводів. Побудований у 1989 році. Він призначений для забезпечення видобувних суден, прийому сирої продукції та її переробки. Водотоннажність – близько 27 тисяч тонн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російських територіальних водах у Баренцевому морі під час пожежі на підводному човні "Лошарик" загинули 14 моряків-підводників.

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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
правый сектор работает! толи еще будет! война до полной победы! смерть окупантам
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