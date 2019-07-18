На Балканах терміново евакуювали людей із аеропорту: що трапилося

У Сербії в аеропорту Белграда провели масову евакуацію після повідомлень про закладену бомбу на рейсі "Белград – Франкфурт" авіакомпанії Lufthansa.

З повітряної гавані через загрозу вибуху евакуювали 130 осіб, передає ТАСС.

Повідомляється, що лайнер німецької компанії Lufthansa, який повинен був вилетіти о 06:15 за місцевим часом (о 07:15 за Києвом), затриманий "з міркувань безпеки".

"З причин безпеки відкладений рейс до Франкфурта, інші рейси виконуються за графіком. Рейс Lufthansa спізнюється на три години, літак вилетить о 12:00 (о 13:00 за Києвом)", – повідомили у пресслужбі аеропорту.

Зазначається, що літак відігнали на 3 км від будівлі аеропорту, де його оглядають місцеві правоохоронці.

Міжнародний аеропорт імені Ніколи Тесли – найбільший аеропорт на Західних Балканах. Він був відкритий у 1962 році, є базовим для національного перевізника Air Serbia. Згідно з даними пресслужби, пасажиропотік за 2017 рік – 3,583 млн осіб. За дев'ять місяців 2018 року пасажиропотік становив 3,823 млн осіб.

Аеропорт у Белграді Tripway.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак індійської авіакомпанії Air India здійснив вимушену посадку в лондонському аеропорту Станстед через повідомлення про бомбу.

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