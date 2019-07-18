Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

На Балканах терміново евакуювали людей із аеропорту: що трапилося

1.4т Читати матеріал російською

У Сербії в аеропорту Белграда провели масову евакуацію після повідомлень про закладену бомбу на рейсі "Белград – Франкфурт" авіакомпанії Lufthansa.

З повітряної гавані через загрозу вибуху евакуювали 130 осіб, передає ТАСС.

Повідомляється, що лайнер німецької компанії Lufthansa, який повинен був вилетіти о 06:15 за місцевим часом (о 07:15 за Києвом), затриманий "з міркувань безпеки".

Новини
"Ви хочете нас усіх вистроїти?" У Миколаєві директор аеропорту "наїхав" на Зеленського

"З причин безпеки відкладений рейс до Франкфурта, інші рейси виконуються за графіком. Рейс Lufthansa спізнюється на три години, літак вилетить о 12:00 (о 13:00 за Києвом)", – повідомили у пресслужбі аеропорту.

Зазначається, що літак відігнали на 3 км від будівлі аеропорту, де його оглядають місцеві правоохоронці.

Міжнародний аеропорт імені Ніколи Тесли – найбільший аеропорт на Західних Балканах. Він був відкритий у 1962 році, є базовим для національного перевізника Air Serbia. Згідно з даними пресслужби, пасажиропотік за 2017 рік – 3,583 млн осіб. За дев'ять місяців 2018 року пасажиропотік становив 3,823 млн осіб.

Аеропорт у Белграді

Аеропорт у Белграді

Tripway.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак індійської авіакомпанії Air India здійснив вимушену посадку в лондонському аеропорту Станстед через повідомлення про бомбу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Сербія Белград
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel