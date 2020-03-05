На Балканах підтвердили новий випадок зараження коронавірусом

У Республіці Сербській, яка входить до складу Боснії і Герцеговини, знайшли перший випадок зараження смертельним коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я Республіки Сербської, передає Reuters.

На даний момент детальної інформації немає. Міністр охорони здоров'я республіки Ален Шераніч незабаром зробить офіційну заяву з цього приводу.

Коронавірус

Нагадаємо, що раніше коронавірус був виявлений в ряді інших балканських країн, включаючи Північну Македонію, Хорватію і Словенію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених коронавірусів в світі в четвер, 5 березня, наблизилося до 95 тисячам. 3249 осіб померли.

У Китаї спрогнозували нову хвилю епідемії смертельного коронавірусу COVID-19.

Додамо, що в Україні заявили про шести підозри на коронавірус. Всіх госпіталізували. ВООЗ заявила, що в країні можливе масове зараження.

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