МоваЯзык

Топтеми:

На Байконурі виникла НП під час установлення космічної ракети

Світ
13,2 т.
'Роскосмос' повідомив про зауваження під час установлення ракети 'Союз' на Байконурі

"Роскосмос" повідомив про зауваження під час установлення ракети "Союз" на Байконурі.

На космодромі Байконур у Казахстані виникли проблеми зі встановленням ракети космічного призначення "Союз-2.1а" з вантажівкою "Прогрес", запуск якої заплановано на 23 липня.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на "Роскосмос", проблему обіцяють вирішити найближчим часом.

"Під час робіт за графіком першого стартового дня фахівці "Роскосмосу" виявили зауваження в роботі одного з агрегатів стартового комплексу, що найближчим часом буде усунуто. Всі роботи йдуть згідно з графіком", – йдеться в повідомленні.

У "Роскосмосі" не уточнили, про який агрегат ідеться.

У плані передстартової підготовки на те, щоб за потреби усунути нештатні ситуації і зауваження, існує спеціальний резервний день.

Майбутній політ "Прогресу" до МКС має бути п'ятим із використанням надшвидкої тригодинної (двовиткової) схеми. У майбутньому її планується застосовувати на пілотованих кораблях "Союз", які наразі літають до МКС за швидкою шестигодинною (чотиривитковою) схемою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в місті Байконур, де живуть зокрема й співробітники однойменного космодрому, зафіксовано перший випадок смерті від COVID-19.

Казахстанкосмосракети
Поділитися в Facebook
  2. Світ