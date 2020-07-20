На Байконурі виникла НП під час установлення космічної ракети

"Роскосмос" повідомив про зауваження під час установлення ракети "Союз" на Байконурі.

На космодромі Байконур у Казахстані виникли проблеми зі встановленням ракети космічного призначення "Союз-2.1а" з вантажівкою "Прогрес", запуск якої заплановано на 23 липня.

Як повідомляє РИА Новости з посиланням на "Роскосмос", проблему обіцяють вирішити найближчим часом.

"Під час робіт за графіком першого стартового дня фахівці "Роскосмосу" виявили зауваження в роботі одного з агрегатів стартового комплексу, що найближчим часом буде усунуто. Всі роботи йдуть згідно з графіком", – йдеться в повідомленні.

У "Роскосмосі" не уточнили, про який агрегат ідеться.

У плані передстартової підготовки на те, щоб за потреби усунути нештатні ситуації і зауваження, існує спеціальний резервний день.

Майбутній політ "Прогресу" до МКС має бути п'ятим із використанням надшвидкої тригодинної (двовиткової) схеми. У майбутньому її планується застосовувати на пілотованих кораблях "Союз", які наразі літають до МКС за швидкою шестигодинною (чотиривитковою) схемою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в місті Байконур, де живуть зокрема й співробітники однойменного космодрому, зафіксовано перший випадок смерті від COVID-19.