Неделю после того, как независимые международные следователи установили ответственность российского руководства за сбивание Boeing MH17 над восточной Украиной, которое привело к смерти 298 человек, в том числе 210 граждан ЕС и около 100 детей, президент Комиссии ЕС Юнкер требует последствия: "мы должны перестать постоянно ругать Россию".

Новини Волна банкротств накрыла Россию в первом квартале 2018 года

Мы, европейцы, Путину, наверное, напоминаем сумасшедший дом. Или скорее публичный дом.