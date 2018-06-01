Неделю после того, как независимые международные следователи установили ответственность российского руководства за сбивание Boeing MH17 над восточной Украиной, которое привело к смерти 298 человек, в том числе 210 граждан ЕС и около 100 детей, президент Комиссии ЕС Юнкер требует последствия: "мы должны перестать постоянно ругать Россию".
Мы, европейцы, Путину, наверное, напоминаем сумасшедший дом. Или скорее публичный дом.
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