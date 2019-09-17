Мучило нічне жахіття: у США наречена проковтнула обручку уві сні

У США жінка під час сну проковтнула свою обручку через те, що їй наснилося жахіття.

За словами Джен Еванс, їй снилося, що вона їхала в поїзді разом зі своїм нареченим і проковтнула обручку, щоб "врятувати її від поганих хлопців", пише "BBC Україна" з посиланням на розповідь самої дівчини в соцмережі.

Прокинувшись, Еванс зрозуміла, що перебуває не в поїзді, а в своєму будинку в Каліфорнії, проте її коштовність кудись зникла. Зрозумівши, що насправді з'їла власну прикрасу, жінка відправилася в лікарню.

Рентген дійсно виявив у шлунку нареченої кільце з діамантом в 2,4 карата. Медики погодилися дістати його, але змусили пацієнтку підписати документи на випадок її загибелі під час процедури.

Жінка проковтнула перстень уві сні Facebook Jenna Evans

Джен Еванс Facebook Jenna Evans

"Я багато плакала, тому що була б дуже засмучена, якби померла", – поділилася сама Еванс.

Лікарям вдалося успішно завершити операцію і вилучити коштовність.

Як писав OBOZREVATEL, у липні в Києві грабіжник напав на 73-річну жінку посеред вулиці, зірвав із неї золотий ланцюжок, відібрав гаманець і втік. Викрадену коштовність він проковтнув, щоб приховати її від поліції.

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