''Можлива війна в Європі'': в Норвегії різко занепокоїлися через агресію Кремля

Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресія Росії може викликати нову війну в Європі.

Про це повідомляє The Barents Observer. За словами міністра, теплі відносини з російським народом затьмарили останні події.

"Наша турбота номер один – Росія. Ми бачимо очевидну серйозність, пов'язану з нашим сусідом на Сході", – сказав він перед аудиторією з вищих військових чиновників і експертів з оборони.

Франк Бакке-Йенсен ТАСС

Відзначається, що щорічна промова Бакке-Йенсена завжди була зосереджена на РФ, проте цього разу вона виявилася більш прямою і відвертою.

"Росія навмисно прагне до деградації і підриву єдності Заходу і міжнародного співробітництва. Вона використовує військову й економічну силу, щоб підпорядкувати інших, тоді, як роль дипломатії і політичних рішень зменшуються", – пояснив міністр.

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Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Кремля безпосередньо може вплинути на норвезьку сторону і Європу. "В цілому події в нашому оточенні показують, що ми повинні враховувати, що збройний конфлікт між державами в Європі вже не здається нереальним", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 29 грудня 2018 року ЄС продовжив санкції проти Росії на наступних півроку.