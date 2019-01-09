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''Можлива війна в Європі'': в Норвегії різко занепокоїлися через агресію Кремля

2.3тЧитати матеріал російською

Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресія Росії може викликати нову війну в Європі.

Про це повідомляє The Barents Observer. За словами міністра, теплі відносини з російським народом затьмарили останні події.

"Наша турбота номер один – Росія. Ми бачимо очевидну серйозність, пов'язану з нашим сусідом на Сході", – сказав він перед аудиторією з вищих військових чиновників і експертів з оборони.

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Франк Бакке-Йенсен

Франк Бакке-Йенсен

ТАСС

Відзначається, що щорічна промова Бакке-Йенсена завжди була зосереджена на РФ, проте цього разу вона виявилася більш прямою і відвертою.

"Росія навмисно прагне до деградації і підриву єдності Заходу і міжнародного співробітництва. Вона використовує військову й економічну силу, щоб підпорядкувати інших, тоді, як роль дипломатії і політичних рішень зменшуються", – пояснив міністр.

У Норвегії побоюються агресивної поведінки РФ

У Норвегії побоюються агресивної поведінки РФ

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Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Кремля безпосередньо може вплинути на норвезьку сторону і Європу. "В цілому події в нашому оточенні показують, що ми повинні враховувати, що збройний конфлікт між державами в Європі вже не здається нереальним", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 29 грудня 2018 року ЄС продовжив санкції проти Росії на наступних півроку.

Читайте всі новини по темі "Російська воєнна загроза" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Норвегія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Кожедуб Руслан, с кем воюеш дуралей?
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во цапьё всех заиппло, даже норвы уже открыто кацападаль чморят
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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