МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн, які належать до "червоної" і "зеленої" зон.

Також названо держави, у яких показник поширення коронавірусу найвищий. Дані станом на 18 грудня опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров'я (щоб подивитися повний перелік, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, до "червоної" зони відомство віднесло 47 країн.

Найвищі показники захворюваності – понад тисяча випадків на 100 тисяч населення – зафіксовано в Сербії, Грузії, Хорватії, Литві, Люксембурзі, Чорногорії, Сан-Марино і Словенії. Замикають список Туркменістан, Тувалу й Вануату.

До списку країн "зеленої" зони потрапили 147 країн, а відкриває його Україна – 410,9 випадків зараження на 100 тисяч населення.

Усього до переліку ввійшли 194 держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оновили перелік країн, громадянам яких дозволено в'їзд до Євросоюзу. Усього до нього потрапили вісім країн.