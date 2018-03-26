"Мову треба знати!" Сусід Росії проведе радикальну реформу

Латвія переводить школи нацменшин на навчання державною мовою, і в майбутньому, щоб знайти хорошу роботу за спеціальністю, усім місцевим жителям необхідно буде знати латвійську на високому рівні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Європейський Союз уже виділив Латвії гроші на реалізацію цього проекту. Таке рішення дуже обурило російськомовне населення країни, яке відразу ж почало заявляти про утиски.

Проте, влада рішуче має намір виправити ситуацію з незнанням державної мови, через що Міністерство освіти вирішило інтегрувати, зокрема, російськомовну молодь.

"Щоб далі вчитися у вишах, а потім знайти гарну роботу за фахом, треба знати латвійську на високому рівні. У нас одна державна мова й альтернативи не буде", - розповів заступник Державного центру змісту освіти Латвії Гунтарс Цатлакс.

Зараз, починаючи з 2004 року, у школах меншин Латвії діє система 60 на 40%, коли більшість предметів вивчають латвійською , а решта - російською, польською та українською. Як наслідок реформи, за три роки всі школи нацменшин повинні перевести навчання на латвійську мову. Рідною діти вивчатимуть мову, літературу, історію та культуру.

Відзначається, що перехід дитини на державну буде поступовим, тобто в міру дорослішання: у молодших класах передбачено більше предметів рідною мовою, а старшокласники в процесі навчання будуть користуватися виключно латвійською.

"Це нам помста за радянську владу, за репресії, які влаштувала радянська влада в 1940-х проти жителів Латвії. Вони роблять ставку на погіршення російської, тому що наступний етап реформи - усунення російської зі школи як такої", - заявив співголова Російського Союзу Латвії Мирослав Митрофанов.

Такі активні протести можуть бути вигідні не російськомовним жителям Латвії, а самій РФ. Так, латвійське бюро із захисту Конституції займалося цим питанням і встановило, що організатор невдоволень - Російський союз Латвії - отримує фінансування від МЗС Росії.

"Є люди, які давно інтегрувалися в латвійське суспільство. У них немає проблем із мовою. Але є ті, для яких питання мови - імперське мислення", - прокоментував ситуацію лідер Національного блоку Райвіс Дзінтарс.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше відомий письменник заявив про швидку загибель російської мови в Україні.