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''Москва не відпустить'': з'явився невтішний прогноз щодо "війни" Путіна і Лукашенка

3.1тЧитати матеріал російською

Росія вдало вибрала час для конфронтації із Білоруссю, оскільки країна перебуває на порозі президентських і парламентських виборів.

Таку думку висловив співголова партії Білоруська Християнська Демократія Віталій Римашевський. "Виборами це назвати складно, тому що результат тотально фальсифікується. Але я вважаю, і така думка поширена серед демократично налаштованих людей у Білорусі, що позбавлення економічних дотацій Росії – це великий плюс", – сказав він "Апострофу".

Зазначається, що Лукашенко нібито не зацікавлений здавати незалежність Білорусі, адже це загрожує йому і його родині.

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Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

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"Тому він може піти на торг із РФ, буде пробувати забалакати проблему: зустрічі з Путіним, створення робочих груп і так далі. Лукашенко, як хитрий гравець, намагатиметься домовлятися, вибивати собі максимальні преференції", – запевнив політик.

Водночас наголошується, що Москві залежність Білорусі потрібна для підтримки рейтингу Путіна.

"Їм потрібна чергова перемога. У ролі цієї перемоги вони розглядають анексію Білорусі. Тому я боюся, що, втручаючись у цей торг, даючи згоду на ще серйознішу інтеграцію, Лукашенко може зробити дуже серйозну помилку. Москва цього разу так просто не відпустить", – пояснив Римашевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Особи
Володимир ПутінОлександр Лукашенко
Місце
Росія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
картошка уже давно продал белорусь крыса
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Дейман Алон
Дейман Алон
Нет там никакой войны: белорус Лукашенка лижет ботинки педофилу, так что там "палке кохання", от слова "палка"! Т.е. кто-то кому-то в зад напихает палок и этот бастион будет взят и кацапы уже знают, за счет чего они поживятся в Бенларуси. О потере субъектности Беларуси можно говорить, как уже о свершившемся факте и из Беларуси она под управлением Педерашки быстро превратится в Быдлорусь!.
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минин евген
минин евген
Дейман Алон, грустно и печально
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