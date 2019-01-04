''Москва не відпустить'': з'явився невтішний прогноз щодо "війни" Путіна і Лукашенка

Росія вдало вибрала час для конфронтації із Білоруссю, оскільки країна перебуває на порозі президентських і парламентських виборів.
Таку думку висловив співголова партії Білоруська Християнська Демократія Віталій Римашевський. "Виборами це назвати складно, тому що результат тотально фальсифікується. Але я вважаю, і така думка поширена серед демократично налаштованих людей у Білорусі, що позбавлення економічних дотацій Росії – це великий плюс", – сказав він "Апострофу".
Зазначається, що Лукашенко нібито не зацікавлений здавати незалежність Білорусі, адже це загрожує йому і його родині.
Володимир Путін і Олександр Лукашенко
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"Тому він може піти на торг із РФ, буде пробувати забалакати проблему: зустрічі з Путіним, створення робочих груп і так далі. Лукашенко, як хитрий гравець, намагатиметься домовлятися, вибивати собі максимальні преференції", – запевнив політик.
Водночас наголошується, що Москві залежність Білорусі потрібна для підтримки рейтингу Путіна.
"Їм потрібна чергова перемога. У ролі цієї перемоги вони розглядають анексію Білорусі. Тому я боюся, що, втручаючись у цей торг, даючи згоду на ще серйознішу інтеграцію, Лукашенко може зробити дуже серйозну помилку. Москва цього разу так просто не відпустить", – пояснив Римашевський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лукашенко під час новорічного звернення проігнорував тему тіснішої інтеграції із Росією, сказавши громадянам Білорусі, що країна потребує їхніх інтелекту і енергії. "Пам'ятайте: ніхто, ніколи і ніде не любитиме і не берегтиме вас так, як удома", – говорив він.
Глава Білорусі повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою. "Я вже не кажу братською державою, тому що, як мене інформують, у Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятне", – заявляв політик.
Лукашенко встиг прогнувся перед Путіним під час нової зустрічі у Москві, а незабаром і зовсім заговорив про важливість союзу з Росією, передавши особисті вітання главі РФ.