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"Молився і просив Бога": з'явилися деталі НП із Меркель перед Зеленським

9.8тЧитати матеріал російською

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським стало зле, але згодом вона вдало провела переговори.

Як повідомив у Twitter посол України в Берліні Андрій Мельник, він дуже переживав за здоров'я німецького лідера.

"Спочатку я не повірив своїм очам, думав, це тільки вітер. Потім молився і просив Бога, щоб пані канцлер якомога швидше стало краще. Завдяки Всевишньому, вже через короткий час вона була у формі та як завжди суверенно провела переговори з президентом Зеленським", – зазначив дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, ймовірно, стало зле під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

На відео показано, як канцлер склала руки перед собою, коли почав грати німецький гімн, і не могла втримати своє тіло – її почало трясти. Вона спробувала вгамувати тремтіння, активно змінюючи положення рук.

Пізніше Меркель пояснила свій хворобливий стан перед зустріччю із Зеленським зневодненням.

Медики зазначили, що тремор, який почався у Меркель, може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям.

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Особи
Андрій МельникАнгела МеркельВолодимир Зеленський
Місце
НімеччинаБерлін
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