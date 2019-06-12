"Могли згоріти живцем!" Українець героїчно врятував постраждалих у страшній аварії в Польщі

Український водій у Польщі врятував трьох осіб із вогняної пастки, в якій вони опинилися в результаті ДТП.

Як передає polsatnews.pl, аварія трапилася 9 червня біля міста Щецин на автомагістралі A6. Андрій (прізвище водія невідоме - ред.) їхав прямо за вантажівкою, яка врізалася в автомобілі, що стояли в заторі. Після зіткнення почалося загоряння. Українець зупинився і почав гасити авто і рятувати постраждалих.

Українець врятував людей у Польщі polsatnews.pl

Українець врятував людей в Польщі tvn24.pl

Повідомляється також, що одна з врятованих назвала вчинок українця подарунком від бога, а польські ЗМІ назвали чоловіка справжнім героєм. "Андрій витягнув мене через вікно, я не могла вийти", – розповіла ще одна з потерпілих.

"Пишаємося! Український водій вантажівки врятував пасажирів, які могли згоріти заживо у своїх автомобілях під час масштабної аварії, що трапилася в Польщі поблизу міста Щецин", – відреагували на сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.

Всього учасниками аварії стали сім автомобілів. Постраждали 16 осіб, шестеро з яких загинули. Ще чотирьох доставили в лікарню, решті надали допомогу на місці.

ДТП в Польщі twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польщі twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польщі twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польщі twitter.com/BartekPiekarski

Film nakrecony zaraz po tragedii pod Szczcinem na A6! Duży pożar i aż 6 ofiar śmiertelnych, 1 Kobieta poważnie ranna, 4 osoby odwiezione LPR do szpitali ... 12 osób w tym dzieci zaopatrzone medycznie na miejscu ... 🥺🥺🥺 #wypadek # wypadekA6 # karambolA6 pic.twitter.com/0CWfXv2cDJ - Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 9 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські студентки, які навчаються в польських вишах, потрапили в страшну ДТП під Варшавою і потрапили до лікарні з важкими травмами.

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