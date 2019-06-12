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"Могли згоріти живцем!" Українець героїчно врятував постраждалих у страшній аварії в Польщі

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Український водій у Польщі врятував трьох осіб із вогняної пастки, в якій вони опинилися в результаті ДТП.

Як передає polsatnews.pl, аварія трапилася 9 червня біля міста Щецин на автомагістралі A6. Андрій (прізвище водія невідоме - ред.) їхав прямо за вантажівкою, яка врізалася в автомобілі, що стояли в заторі. Після зіткнення почалося загоряння. Українець зупинився і почав гасити авто і рятувати постраждалих.

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Українець врятував людей у Польщі

Українець врятував людей у Польщі

polsatnews.pl

Українець врятував людей в Польщі

Українець врятував людей в Польщі

tvn24.pl

Повідомляється також, що одна з врятованих назвала вчинок українця подарунком від бога, а польські ЗМІ назвали чоловіка справжнім героєм. "Андрій витягнув мене через вікно, я не могла вийти", – розповіла ще одна з потерпілих.

"Пишаємося! Український водій вантажівки врятував пасажирів, які могли згоріти заживо у своїх автомобілях під час масштабної аварії, що трапилася в Польщі поблизу міста Щецин", – відреагували на сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.

Всього учасниками аварії стали сім автомобілів. Постраждали 16 осіб, шестеро з яких загинули. Ще чотирьох доставили в лікарню, решті надали допомогу на місці.

ДТП в Польщі

ДТП в Польщі

twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польщі

ДТП в Польщі

twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польщі

ДТП в Польщі

twitter.com/BartekPiekarski

ДТП в Польщі

ДТП в Польщі

twitter.com/BartekPiekarski

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські студентки, які навчаються в польських вишах, потрапили в страшну ДТП під Варшавою і потрапили до лікарні з важкими травмами.

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Місце
ПольщаЩецін
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СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Если это правда, то наверное герою позолоченный ёршик выдадут и хозяину бить его запретят, по выходным...
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1
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СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Torre Juan, Ты своего папу сгони для начала с этой бутылки, занял и слазить не хочет педик старый - нравится ему....
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1
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Torre Juan
Torre Juan
СЕРГ СЕРГ, то наверное тебе позолоченный ёршик выдадут для чистки очка, по выходным кавказцы разрешат слазить с бутылки...
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0
1
Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Судя по реакции читателей этой новости, двое (предположительно,из пригожинских дегенератов) сочли новость о шести погибших в ДТП смешной .
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4
0
Плотникова Елена
Плотникова Елена
Спaсибo томy, ктo показал мне чудо-cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/b15l52 Прoстo пpойдя пpocтой опроc получилa почти полугoдовую зapплату)) Пользyйтесь, пoкa eще есть вoзможнoсть=)
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0
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Seropyan Elena, это боты под разными кличками
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2
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Seropyan Elena
Seropyan Elena
Плотникова Елена, ты задрала со своим чудом)))
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