"Мочити у вбиральнях!" РосЗМІ "підірвав" заклик убивати найманців на Донбасі

Російські пропагандистські ЗМІ "підірвала" заява колишнього першого заступника генпрокурора України Миколи Голомші про те, що конфлікт на Донбасі потрібно вирішувати "мілітаристським шляхом".

На сайтах цих видань це висловлювання було виставлене, як прямий заклик "вбивати росіян". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наша зовнішня політика вимагає більшої жорсткості, внутрішня політика вимагає більшої жорсткості... Не можна в країні, де понад 15 тисяч жертв, розповідати, що влада повинна йти домовлятися з Росією. Є мілітаристський шлях... Убивати всіх, хто взяв у руки зброю. Якщо хтось є колаборантом, то будь ласка, "валіза, вокзал, Росія", – прозвучало з його вуст в ефірі телеканалу "112 Україна".

Микола Голомша Скріншот з відео

Російські журналісти одразу ж підхопили цитату і розтиражували її у своїх топах.

Ця фраза прозвучала під час словесної перепалки з ексміністром соцполітики Наталією Королевською. "Що означає ось цей ваш мілітаристський шлях?" – запитала вона.

"Ми повинні, як говорив Путін,"мочити їх там у вбиральнях!" – відповів Голомша.

Наталія Королевська та Микола Голомша Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній радник глави РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Україна поверне окуповані Росією Донбас і Крим, тільки якщо створить потужні збройні сили та економіку, як це зробили Німеччина і Франція після двох світових воєн.

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