Між прикордонниками Китаю й Індії стався бій: загинуло понад 20 осіб

На кордоні Китаю й Індії відбулися зіткнення між прикордонними загонами цих країн. У результаті конфлікту понад 20 людей загинули.

Як повідомляє The Guardian, увечері 15 червня в провінції Ладакх, що по сусідству з Кашміром, індійський патруль зіткнувся з китайськими військами на вузькому гірському гребені. Згідно зі словами їх джерел, хтось зіштовхнув індійського офіцера в річку, через що і почалася масштабна сутичка.

Обидві сторони викликали підкріплення і в цілому в ту ніч боролися близько 600 осіб. У виданні зазначають, що прикордонники в цьому регіоні не носять зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту, тому в хід пішли підручні засоби.

"Кілька годин, аж до півночі, між двома сторонами відбувалися запеклі зіткнення, як зброю використовували камені і залізні прути, хоча пострілів не було", – йдеться матеріалі.

Відомо, що в результаті бою загинули двоє індійських солдатів і офіцер, а після від ран і переохолодження померли ще 17 членів їх армії. Також в уряді Індії повідомили, що кілька солдатів зникли без вісті і, ймовірно, вони теж загинули. Відзначається, що це перші смерті в регіоні за 45 років.

Карта конфліктної зони

Професор стратегічних досліджень у Центрі політичних досліджень у Делі заявив, що цей бій став переломним моментом.

"На політичному рівні відносини між Китаєм і Індією більше не будуть колишніми", – заявив він.

Зараз в Індії заявляють, що Китай порушив консенсус щодо дотримання лінії фактичного контролю, а командувач армією у західному регіоні Чжан Шулі, навпаки, звинувачує в усьому Індію.

"Індійські сили перетнули контрольну лінію і навмисно почали провокаційні атаки, у результаті чого обидві сторони вступили в інтенсивний фізичний конфлікт, який призвів до жертв", – заявив він.

Китайський та індійський прикордонник

Варто зазначити, що у Китаю й Індії існує давня суперечка щодо територій на їх кордоні. Вона загострилася у квітні, коли Китай ввів туди свої війська.

Сама проблема з'явилася ще в 1947 році під час поділу територій британської Індії. У 1962 році між Індією і Китаєм відбулася прикордонна війна, у результаті якої другі отримали контроль над регіоном Аксайчін. Відтоді між країнами відбуваються постійні сутички на кордоні.

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