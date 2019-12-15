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15 грудня • оновлено в 09:08
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Політика Економіка

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Миротворці на Донбасі: Кремль відреагував на план України

5.3т
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Україна та Росія формально не обговорювали нові ініціативи про введення контингенту миротворців ООН на окуповані терористами райони Донбасу.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише Lenta.ru. Видання зазначає, що заява політика було зроблено в порядку відповіді на заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про введення миротворців на Донбас.

Миротворці на Донбасі: Кремль відреагував на план України

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"Поки формально ніяких нових ініціатив не висловлювалося", – сказав Пєсков. При цьому політик не став декларувати позицію Росії з питання введення контингенту миротворців.

Видання також зазначає, що в Раді Федерації РФ розкритикували ідею Пристайка. Так, глава тимчасової комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Олексій Пушков сказав, що без згоди Росії в Раді Безпеки ООН "плани української сторони не відбудуться". При цьому депутат Держдуми і член Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що "введення миротворців в Донбас може привести до ескалації ситуації".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі " Свободи слова Савіка Шустера " заявив, що Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН в ОРДЛО на тимчасово окуппірованих територіях Донбасу. Це стане можливим, якщо всі можливості Мінських домовленостей будуть вичерпані, зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, прийняла резолюцію, якою закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію України.

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Автор
Алекс Шухарт
Особи
Володимир Путін Дмитро Пєсков Вадим Пристайко
Місце
Росія
Тег
Донбас
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Николенко Саша
Николенко Саша
Всё понятно, когда Зе достал из пыльного сундука старую идею Петюльки про каких-то "мыротворцыв", Путин сделал фейспалм, и сказал свою знаменитую фразу "скучно, девочки"))
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Почему Россия, которая как бы не при делах, указывает Украине надо ли ей вводить миротворцев ? И из Совета Безопасности ООН Россию давно надо выгнать, иначе покоя никому не будет !
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Николенко Саша
Николенко Саша
Алень - мне друг, но истина дороже !, Не догадываешься, почему? Читай минские соглашения. Там нет никаких миротворцев. А Россия - гарант. Это значит, что она гарантирует, что будет либо так, как написано, либо не будет вообще. Написано - восстановление соцвыплат, полная амнистия, прямой диалог -выполняйте. Или идите в сад слушать игру Зе на рояле))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Алень - мне друг, но истина дороже !, События в мире происходят не как нам хочется, а как складываются обстоятельства. Украине надо думать как не рассыпаться, а не как Россию изгнать из Совбеза.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Не будут туда введены никакие миротворцы. Украину заставят принять ОРДЛО на условиях России, к этому все и идет - о снятии санкций с России говорят все громче.
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Пети Moщи
Пети Moщи
Pavlov Pavel, почему на условиях России? Минские петр Алексеевич Порошенко разработал, а остальные согласились и подписали.
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