Миротворці на Донбасі: Кремль відреагував на план України

Україна та Росія формально не обговорювали нові ініціативи про введення контингенту миротворців ООН на окуповані терористами райони Донбасу.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише Lenta.ru. Видання зазначає, що заява політика було зроблено в порядку відповіді на заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про введення миротворців на Донбас.

"Поки формально ніяких нових ініціатив не висловлювалося", – сказав Пєсков. При цьому політик не став декларувати позицію Росії з питання введення контингенту миротворців.

Видання також зазначає, що в Раді Федерації РФ розкритикували ідею Пристайка. Так, глава тимчасової комісії Ради Федерації з інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Олексій Пушков сказав, що без згоди Росії в Раді Безпеки ООН "плани української сторони не відбудуться". При цьому депутат Держдуми і член Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що "введення миротворців в Донбас може привести до ескалації ситуації".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі " Свободи слова Савіка Шустера " заявив, що Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН в ОРДЛО на тимчасово окуппірованих територіях Донбасу. Це стане можливим, якщо всі можливості Мінських домовленостей будуть вичерпані, зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Генеральна асамблея ООН у понеділок, 9 грудня, прийняла резолюцію, якою закликала Росію вивести свої війська з Криму і припинити тимчасову окупацію України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!