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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналістВсі статті автора

Отдых в Грузии без россиян

2.2тЧитати матеріал російською

В Грузии экономика остро зависит от туризма.

Поэтому, когда Путин принимал решения по закрытию авиасообщения он знал, что делает - засовывает палец с солью в рану заложнику.

Это такая же тактика, которую РФ использует в Украине с газом.

Грузия гордая страна, она справится, но им бы помочь.

Антироссийские протесты в Грузии

Антироссийские протесты в Грузии

Сейчас грузинские туроператоры, отели и работники туристической индустрии выставляют объявления о бесплатном, в прямом смысле слова, отдыхе в Грузии.

Люди готовы сдавать жилье бесплатно и предоставлять разные дополнительные туры и бонусы, лишь бы привлечь туриста.

Люди, летите в Грузию.

Мы должны откликнуться на этот крик о помощи, тем более, что эта помощь может стать приятной во всех смыслах - отдых в туристическом раю.

Друзья, кто планирует отдых за границей - летите в Грузию. Этим вы поддержите друга Украины, нанесете урон планам России, получите массу впечатлений и откроете для себя волшебную Грузию.

В Грузии создана специальная страница на фейсбуке для привлечения иностранных туристов.

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Страница была создана после того, как президент России Владимир Путин запретил воздушное сообщение между Россией Грузией.

На страничке размещаются объявления о сдаче квартир и аппартаментов иностранным туристам, которые желают посетить нашу страну, но не имееют возможности.

Некоторое жители предлагают иностранным гражданам жилье за бесценок или совершенно бесплатно.

Кроме того, размещаются отзывы и фотографии тех туристов, которые побывали уже в нашей стране.

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Россия ведёт войну по всем направлениям используя даже экономическую и гуманитарную агрессию.

Но мы можем не только достойно отвечать, но и получать удовольствие и поддержать друзей.

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Місце
Грузія
Джерело
Джерело:Facebook Мирослава Гая
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Журба Валентина
Журба Валентина
Есть идея - волонтеров касается...Может отправить по дешевке в Грузию наших ребят-атошников? Особенно тех, кто после госпиталей. Организовать надо как-то!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Я аж прослезилась. Организуйте в "туристическом раю" Грузии лагерь для всех "нерабов" и "небратьев" мира, соберите там всех предателей России, всех, кто считает ее агрессором и врагом и объясните им уже один раз - халявы от России больше не будет!
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Майский Вадим
Майский Вадим
А автор статьи уже купил путёвку в Грузию?
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