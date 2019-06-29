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Мирна угода Японії і Росії: про що домовилися Путін і Абе

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Президент РФ Володимир Путін за підсумками російсько-японських переговорів повідомив, що він і прем'єр Японії Сіндзо Абе "відзначили налагодження предметного діалогу щодо мирного договору".

Така заява пролунала після зустрічі в Осаці після саміту G20. "Зрозуміло, ми з паном Абе обговорили питання, що стосуються проблеми мирного договору, відзначили в позитивному ключі, що міністри закордонних справ двох країн налагодили предметний діалог з цієї непростої і чутливої для обох країн темі. Діалог буде продовжений", – цитує слова Путіна "РИА Новости ".

Російський президент також заявив про майбутню роботу щодо виведення російсько-японських відносин на якісно новий рівень.

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Володимир Путін і Сіндзо Абе

Володимир Путін і Сіндзо Абе

Twitter Дмитра Смирнова

"Виходимо з того, що чекає копітка робота щодо виведенню російсько-японських відносин на якісно новий рівень", – сказав він.

Раніше Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії.

Відзначимо, що раніше в Москві погодилися сісти за повноцінний стіл переговорів з Токіо за умови відмови Японії від претензій на Курильські острови.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ПутінСіндзо Абе
Місце
Японія
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