Мирна угода Японії і Росії: про що домовилися Путін і Абе

Президент РФ Володимир Путін за підсумками російсько-японських переговорів повідомив, що він і прем'єр Японії Сіндзо Абе "відзначили налагодження предметного діалогу щодо мирного договору".
Така заява пролунала після зустрічі в Осаці після саміту G20. "Зрозуміло, ми з паном Абе обговорили питання, що стосуються проблеми мирного договору, відзначили в позитивному ключі, що міністри закордонних справ двох країн налагодили предметний діалог з цієї непростої і чутливої для обох країн темі. Діалог буде продовжений", – цитує слова Путіна "РИА Новости ".
Російський президент також заявив про майбутню роботу щодо виведення російсько-японських відносин на якісно новий рівень.
Володимир Путін і Сіндзо Абе
Twitter Дмитра Смирнова
"Виходимо з того, що чекає копітка робота щодо виведенню російсько-японських відносин на якісно новий рівень", – сказав він.
Путін на зустрічі з Абе заявив, що радий можливості приватної розмови з усього комплексу двосторонніх відносин, в тому числі і за мирним договором. pic.twitter.com/AYsET0boDT- Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) 29 червня 2019 р
Раніше Путін заявив, що не має наміру "віддавати" Курильські острови Японії.
Відзначимо, що раніше в Москві погодилися сісти за повноцінний стіл переговорів з Токіо за умови відмови Японії від претензій на Курильські острови.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Москва і Токіо 14 січня провели переговори по врегулюванню конфліктущодо мирного договору з Курильських островів, на яких МЗС РФ висунув ультиматум: Японія повинна визнати підсумки Другої світової війни в повному обсязі, включаючи суверенітет РФ над південними Курильськими островами.
Японія анонсувала '' нову еру '' відносин з Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що збирається нарешті вирішити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "в питанні по Курилах потрібно компроміс, який не вступатиме в конфлікт з національними інтересами жодної зі сторін".
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