Мир выйдет из парада карантинных суверенитетов голодным, озлобленным, агрессивным, но с хорошо вымытыми до костей руками.

Наличествующие тенденции:

1. Нокаутирующий удар получает глобализм вообще и крупные объединения вроде ЕС, НАТО и подобных в частности. Уже сейчас ради минимизации потерь государства прячутся в национальные раковины. Катастрофическое развитие получат национальный эгоизм и национальное иждивенчество — слабые страны будут требовать помощи от сильных, сильные сосредоточатся на себе.

2. Сила во всех ее проявлениях станет одним из активно и беззастенчиво используемых международных инструментов. Речь о торговых и тарифных войнах, всяческих санкциях, применении прямого военного вмешательства. Остатки демократических приличий будут еще более беззастенчиво отброшены ради интересов.

3. Национальный прагматизм получит такое развитие и характер, что можно говорить об очередном этапе неоколониализма. В этих условиях ОНН и ее подразделения полностью утратят свое влияние и окажутся на грани официального упразднения.

4. Новый раздел мира на сферы уже не влияния, а кормления представляется неизбежным. Наиболее приспособленными к этим изменившимся условиям окажутся страны с тоталитарными элементами власти, поскольку они способны без проблем переложить тяготы перестройки на своих граждан. Речь о Китае, России, Турции, Иране и т.п.

5. Среди рыночных стран больше шансов на быстрое восстановление и укрепление позиций в мире получат страны, имеющие развитый внутренний рынок и сделавшие на него упор — , США, Индия, Япония, отчасти Китай и т.п.

6. Мир после пандемии сходен с человеком во время пандемии: обостряются все хронические болезни, старые неповоротливые государственные образования имеют меньше шансов на выживания, чем молодые и динамичные.

Украине придется приспосабливаться к этому изменившемуся и ужесточившемуся миру, где нет места слабым странам, бесконечно рефлексирующим и топчущимся на месте, страдающим неприличными хворями вроде коррупции. Нам предстоит дать рациональные однозначные ответы: зачем мир нам и зачем мы миру?

Кто-то во власти задумывается над этими темами? Там вообще есть те, кто способен, хочет и может об это задумываться?

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