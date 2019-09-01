"Ми – з Україною!" Дуда підтримав Зеленського і жорстко звернувся до Росії

Президент Польщі Анджей Дуда, який 31 серпня зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським, запевнив у продовженні підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це він сказав на спільній прес-конференції із Зеленським. Дуда наголосив, що українська держава повинна повернути свої території, передає прес-служба Офісу президента.
"Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна – ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, тому що це найбільш мирний спосіб змусити, щоб держава дотримувалася стандартів міжнародного права.
Підкреслюю, що сьогодні ці стандарти порушуються. Ми тут завжди будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, тому що вона повинна повернути свою територіальну цілісність", – зазначив Дуда.
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
president.gov.ua
Президент Польщі вважає, що успішний процес повернення полонених став би важливим елементом у процесі врегулювання ситуації в країні.
"Ми стоїмо з Україною і підтримуємо її. Україна є вільною, суверенною і незалежною державою. І такою повинна залишатися. Ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України. Особливо тепер – у контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни – треба підкреслювати, як важливо, щоб нікому не дозволяти ні в Європі, ні у світі змінювати кордони силою. Так сталося в Україні в 2014 році, і ситуація повинна повернутися до нормальної – повної територіальної цілісності України", – зазначив політик.
Президент Польщі також розповів про співпрацю з Україною у військовій сфері, зокрема, про допомогу в лікуванні та реабілітації поранених українських бійців. Крім того, створена та діє українсько-польсько-литовська бригада.
"Ми хотіли б, щоб це співробітництво розвивалося, щоб Україна була ближче до ЄС і НАТО", – заявив Дуда.
Прес-конференція президентів
president.gov.ua
У свою чергу Володимир Зеленський вказав на допомогу і принципову позицію Польщі в боротьбі України проти російської агресії.
"Сьогодні я щиро подякував Польщі та всьому польському народові за підтримку України в складний час російської агресії. Спасибі, що впевнено стоїте на захисті міжнародного права. Ми високо цінуємо принциповість, рішучість і високий професіоналізм вашої делегації в Раді безпеки ООН, Європейському Союзі, НАТО і інших міжнародних організаціях", – сказав український лідер на прес-конференції.
За його словами, сторони скоординували подальші кроки для припинення війни на сході України й повернення окупованого Криму.
"Наша спільна і принципова позиція: без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в сторону їх посилення, а не навпаки", – підкреслив президент України.
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
president.gov.ua
Відзначимо, Зеленський прибув до Польщі, щоб взяти участь у пам'ятних заходах із нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, які пройшли 1 вересня у Варшаві.
За інформацією польської сторони, у заходах взяли участь близько 40 іноземних делегацій, зокрема, віце-президент США Майк Пенс і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
Президенти, глави урядів і делегацій залишили записи в Книзі пам'яті, а також зробили символічні удари в Дзвін пам'яті.
Глава України разом з іншими учасниками меморіальних заходів приєднався до церемонії покладання вінка до могили Невідомого солдата.
Заходи з нагоди річниці початку Другої світової
president.gov.ua
Заходи з нагоди річниці початку Другої світової
president.gov.ua
Як писав OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі через наближення смертоносного урагану "Доріан", який може нанести удар по Флориді.
Водночас польський уряд вирішив не запрошувати на заходи президента Росії Володимира Путіна, що викликало бурхливу реакцію в російської сторони.
Так, топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву обурило пояснення Польщі, чому Володимира Путіна не запросили на річницю Другої світової.
На Польщу образилася й офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.
Через Володимира Путіна до Варшави відмовився приїжджати і президент Білорусі Олександр Лукашенко.
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