"Ми – з Україною!" Дуда підтримав Зеленського і жорстко звернувся до Росії

Президент Польщі Анджей Дуда, який 31 серпня зустрівся з українським главою Володимиром Зеленським, запевнив у продовженні підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це він сказав на спільній прес-конференції із Зеленським. Дуда наголосив, що українська держава повинна повернути свої території, передає прес-служба Офісу президента.

"Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна – ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена, тому що це найбільш мирний спосіб змусити, щоб держава дотримувалася стандартів міжнародного права.

Підкреслюю, що сьогодні ці стандарти порушуються. Ми тут завжди будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, тому що вона повинна повернути свою територіальну цілісність", – зазначив Дуда.

Анджей Дуда та Володимир Зеленський president.gov.ua

Президент Польщі вважає, що успішний процес повернення полонених став би важливим елементом у процесі врегулювання ситуації в країні.

"Ми стоїмо з Україною і підтримуємо її. Україна є вільною, суверенною і незалежною державою. І такою повинна залишатися. Ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України. Особливо тепер – у контексті 80-ї річниці початку Другої світової війни – треба підкреслювати, як важливо, щоб нікому не дозволяти ні в Європі, ні у світі змінювати кордони силою. Так сталося в Україні в 2014 році, і ситуація повинна повернутися до нормальної – повної територіальної цілісності України", – зазначив політик.

Президент Польщі також розповів про співпрацю з Україною у військовій сфері, зокрема, про допомогу в лікуванні та реабілітації поранених українських бійців. Крім того, створена та діє українсько-польсько-литовська бригада.

"Ми хотіли б, щоб це співробітництво розвивалося, щоб Україна була ближче до ЄС і НАТО", – заявив Дуда.

Прес-конференція президентів president.gov.ua

У свою чергу Володимир Зеленський вказав на допомогу і принципову позицію Польщі в боротьбі України проти російської агресії.

"Сьогодні я щиро подякував Польщі та всьому польському народові за підтримку України в складний час російської агресії. Спасибі, що впевнено стоїте на захисті міжнародного права. Ми високо цінуємо принциповість, рішучість і високий професіоналізм вашої делегації в Раді безпеки ООН, Європейському Союзі, НАТО і інших міжнародних організаціях", – сказав український лідер на прес-конференції.

За його словами, сторони скоординували подальші кроки для припинення війни на сході України й повернення окупованого Криму.

"Наша спільна і принципова позиція: без повного виконання Мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах санкції ЄС можуть переглядатися тільки в сторону їх посилення, а не навпаки", – підкреслив президент України.

Анджей Дуда та Володимир Зеленський president.gov.ua

Відзначимо, Зеленський прибув до Польщі, щоб взяти участь у пам'ятних заходах із нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, які пройшли 1 вересня у Варшаві.

За інформацією польської сторони, у заходах взяли участь близько 40 іноземних делегацій, зокрема, віце-президент США Майк Пенс і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Президенти, глави урядів і делегацій залишили записи в Книзі пам'яті, а також зробили символічні удари в Дзвін пам'яті.

Глава України разом з іншими учасниками меморіальних заходів приєднався до церемонії покладання вінка до могили Невідомого солдата.

Заходи з нагоди річниці початку Другої світової president.gov.ua

Заходи з нагоди річниці початку Другої світової president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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