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31 березня • оновлено в 22:46
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"Ми вбиваємо людей": Лукашенко виступив проти головного методу стримування коронавірусу

11.6т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти введення карантину в країні через поширення коронавірусу.

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Про це глава Республіки заявив в інтерв'ю агентству БЕЛТА, повідомивши, що сам тести на COVID-19 не робив, і не знає, переніс він зараження чи ні.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"Фокус"

"Замикати – це не метод. Ми вбиваємо людей у цих квартирах. Відкривається багато проблем, над якими треба працювати, а не заганяти людей у будинки. Нас завжди вчили, якщо ГРВІ, віруси всякі ходять, треба на вулицю виходити, дихати свіжим повітрям, провітрювати приміщення", – сказав Лукашенко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко зіграв у хокей і висміяв тему боротьби з коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
карантин
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Иванович Василий
Иванович Василий
Если у него спецслужбы будут работать слаженно - тогда можно пробовать рисковать собственной полит-карьерой на ближайших. Тут уж - кто кого.
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