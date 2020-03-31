"Ми вбиваємо людей": Лукашенко виступив проти головного методу стримування коронавірусу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти введення карантину в країні через поширення коронавірусу.

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Про це глава Республіки заявив в інтерв'ю агентству БЕЛТА, повідомивши, що сам тести на COVID-19 не робив, і не знає, переніс він зараження чи ні.

Олександр Лукашенко "Фокус"

"Замикати – це не метод. Ми вбиваємо людей у цих квартирах. Відкривається багато проблем, над якими треба працювати, а не заганяти людей у будинки. Нас завжди вчили, якщо ГРВІ, віруси всякі ходять, треба на вулицю виходити, дихати свіжим повітрям, провітрювати приміщення", – сказав Лукашенко.

Лукашенко проти ізоляції: Замикати - це не метод. Ми вбиваємо людей в цих квартирах. Відкривається багато проблем, над якими треба працювати, а не заганяти людей в будинку. Нас завжди вчили: якщо ГРВІ, грип, треба на вулицю виходити, дихати свіжим повітрям, провітрювати приміщення pic.twitter.com/gXQqZqvaAH - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 31, 2020

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко зіграв у хокей і висміяв тему боротьби з коронавірусом.

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