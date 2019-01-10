МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Ми програємо'': Прилєпін заговорив про розпад РПЦ

3.2тЧитати матеріал російською

Російський письменник, колишній терорист "ДНР" Захар Прилєпін заявив, що позиції Російської православної церкви слабшають, що може призвести до її зникнення.

На це, зокрема, вплине і набуття автокефалії Православною церквою України. Свою думку одіозний росіянин виклав на особистій сторінці у Facebook, поділившись постом, у якому РПЦ спрогнозували темне майбутнє.

У ньому йдеться про те, що після надання Томосу Україні найбільший російський Свято-Пантелеймонів монастир на Афоні нібито буде переданий під юрисдикцію ПЦУ. Крім того, автор посту стверджує, що РПЦ позбавлять трьох з п'яти лавр, а приклад з України візьмуть Білорусь, Молдова та інші пострадянські країни, які прагнутимуть отримати релігійну незалежність від Москви.

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

Facebook Захара Прилєпіна

"Незабаром РПЦ стиснеться до кордонів РФ. Але і там навряд чи їй дадуть спокій. Тепер же кілька парафій екс-Київського патріархату на території РФ вже автоматично перетворилися на парафії Константинопольського патріархату. І тут пішли чутки, що Стамбул туди скоро призначить цілого митрополита. І розкол буде тепер не в Україні. А розкол тепер буде в Росії... Так що РПЦ битимуть боляче і показово", — йдеться у необнадійливому прогнозі для РПЦ. Більше того, його автор упевнений, що все це виллється в іміджеві, політичні та економічні втрати для всього населення Росії.

Новини
''Катастрофа для Путіна'': у Польщі висловилися про Томос для ПЦУ

Прилєпін підтримав його висновки і також поділився своїми думками з приводу неминучості розвалу РПЦ як впливової ідеологічної структури.

"Так буде. Коли я про це почав говорити, одразу три "православних" сайти вустами своїх авторів звинуватили мене в екстремізмі, ліберал-християнстві й розпалюванні. Я не знаю конкретно, що відбувається в надрах РПЦ. Але припускаю, що там іде точкова робота і торгівля. "А ось це залиште, а отам не чіпайте, а якщо ви нам так, то ми вам так". Така стратегія приречена на невдачу. Ми програємо", — песимістично висловився екс-терорист "ДНР".

Захар Прилєпін

Захар Прилєпін

"Комсомольская правда"

Розвиваючи цю тему, він також поділився на своїй сторінці думкою диякона РПЦ Іллі Маслова про вплив Томосу на майбутнє православ'я в Росії. Священнослужитель висловив упевненість в тому, що РПЦ безпосередньо зіткнеться із загрозою розколу вже у 2019 році. Більше того, він вважає, що автокефалія в Україні призведе до невідворотної поразки ідеології "русского міра".

Новини
''Не забули молитви за ''Новоросію'': Цимбалюк відповів на випади РПЦ щодо Томосу

"Без прямої політичної волі та силового втручання Росії у справу захисту гнаних вірян канонічної Української церкви (а УПЦ це, згадаємо на хвилинку, ще й територія Криму і Донбасу) церковні "політтехнологи" у Московській патріархії та скандальні біляцерковні блогери будуть проштовхувати різні злочинні компроміси, ідею "відпустити" Україну, дарувати їй "канонічну автокефалію". Якщо це станеться, ідеям "русского міра" і "російської весни" буде завдано підступного і нищівного удару. Вірні і гнані православні України від нас відвернуться, а в самій РПЦ почнуться незворотні відцентрові процеси", — написав Маслов, з точкою зору якого погодився Прилєпін.

''Ми програємо'': Прилєпін заговорив про розпад РПЦ

''Ми програємо'': Прилєпін заговорив про розпад РПЦ

''Ми програємо'': Прилєпін заговорив про розпад РПЦ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особа
Захар Прилепин
Місце
Росія
Теги
ТомосРПЦ
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
115
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты вечно все переврут))) Секту порошенки пцу никто даже гипотетически признать не может.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Михайлов Александр, это точно - нацисты маслов и прилепин всё переврут, как и вся кацапо-пропагандонская камарилья.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
То, что украинцу хорошо, то россиянину - смерть! Счастлив за Украину! Порошенко, спасибо за Томос!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наші блоги