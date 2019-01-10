''Ми програємо'': Прилєпін заговорив про розпад РПЦ

Російський письменник, колишній терорист "ДНР" Захар Прилєпін заявив, що позиції Російської православної церкви слабшають, що може призвести до її зникнення.

На це, зокрема, вплине і набуття автокефалії Православною церквою України. Свою думку одіозний росіянин виклав на особистій сторінці у Facebook, поділившись постом, у якому РПЦ спрогнозували темне майбутнє.

У ньому йдеться про те, що після надання Томосу Україні найбільший російський Свято-Пантелеймонів монастир на Афоні нібито буде переданий під юрисдикцію ПЦУ. Крім того, автор посту стверджує, що РПЦ позбавлять трьох з п'яти лавр, а приклад з України візьмуть Білорусь, Молдова та інші пострадянські країни, які прагнутимуть отримати релігійну незалежність від Москви.

Захар Прилєпін Facebook Захара Прилєпіна

"Незабаром РПЦ стиснеться до кордонів РФ. Але і там навряд чи їй дадуть спокій. Тепер же кілька парафій екс-Київського патріархату на території РФ вже автоматично перетворилися на парафії Константинопольського патріархату. І тут пішли чутки, що Стамбул туди скоро призначить цілого митрополита. І розкол буде тепер не в Україні. А розкол тепер буде в Росії... Так що РПЦ битимуть боляче і показово", — йдеться у необнадійливому прогнозі для РПЦ. Більше того, його автор упевнений, що все це виллється в іміджеві, політичні та економічні втрати для всього населення Росії.

Прилєпін підтримав його висновки і також поділився своїми думками з приводу неминучості розвалу РПЦ як впливової ідеологічної структури.

"Так буде. Коли я про це почав говорити, одразу три "православних" сайти вустами своїх авторів звинуватили мене в екстремізмі, ліберал-християнстві й розпалюванні. Я не знаю конкретно, що відбувається в надрах РПЦ. Але припускаю, що там іде точкова робота і торгівля. "А ось це залиште, а отам не чіпайте, а якщо ви нам так, то ми вам так". Така стратегія приречена на невдачу. Ми програємо", — песимістично висловився екс-терорист "ДНР".

Захар Прилєпін "Комсомольская правда"

Розвиваючи цю тему, він також поділився на своїй сторінці думкою диякона РПЦ Іллі Маслова про вплив Томосу на майбутнє православ'я в Росії. Священнослужитель висловив упевненість в тому, що РПЦ безпосередньо зіткнеться із загрозою розколу вже у 2019 році. Більше того, він вважає, що автокефалія в Україні призведе до невідворотної поразки ідеології "русского міра".

"Без прямої політичної волі та силового втручання Росії у справу захисту гнаних вірян канонічної Української церкви (а УПЦ — це, згадаємо на хвилинку, ще й територія Криму і Донбасу) церковні "політтехнологи" у Московській патріархії та скандальні біляцерковні блогери будуть проштовхувати різні злочинні компроміси, ідею "відпустити" Україну, дарувати їй "канонічну автокефалію". Якщо це станеться, ідеям "русского міра" і "російської весни" буде завдано підступного і нищівного удару. Вірні і гнані православні України від нас відвернуться, а в самій РПЦ почнуться незворотні відцентрові процеси", — написав Маслов, з точкою зору якого погодився Прилєпін.

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