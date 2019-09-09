Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:38
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Ми прийшли забрати вас!" Оприлюднена моторошна розмова вбивць Хашоггі

6.7т Читати матеріал російською

Вбивці журналіста Джамаля Хашоггі після його прибуття до Генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі сказали про свій намір нібито вивезти його в Саудівську Аравію за вказівкою Інтерполу.

Турецьке видання Sabah оприлюднило розшифровку аудіозаписів, зроблених Організацією національної розвідки Туреччини.

"Проходьте, сідайте. Ми повинні повернути вас до Ер-Ріяд. Є наказ Інтерполу. Інтерпол попросив вас відправити назад. Ми прийшли забрати вас", — сказав один із тих, хто розмовляв з Хашоггі.

Журналіст на це відповів: "Немає справ, пов'язаних зі мною. Мене наречена чекає на вулиці".

Під час спілкування вбивці запитували у нього, чи має він при собі телефони і яких брендів. Той відповів, що два iPhone. Після цього йому наказали написати повідомлення сину, але журналіст відмовився.

Джамаль Хашоггі

Джамаль Хашоггі

ВВС

Потім, згідно зі стенограмою, Хашоггі запитав співрозмовників, навіщо їм рушник і чи збираються вони давати йому ліки, на що отримав відповідь: "Ми вас покладемо спати".

Новини
ООН звинуватила Саудівську Аравію у звірячому вбивстві Хашоггі

Пізніше, очевидно, журналіста душили — вбивці між собою перемовлялися, чи дихає він ще.

Як зазначає Sabah, тіло журналіста розчленували, про що свідчать відповідні звуки з аудіозапису.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
1
Смішно
2
Цікаво
19
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel