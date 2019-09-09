"Ми прийшли забрати вас!" Оприлюднена моторошна розмова вбивць Хашоггі

Вбивці журналіста Джамаля Хашоггі після його прибуття до Генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі сказали про свій намір нібито вивезти його в Саудівську Аравію за вказівкою Інтерполу.

Турецьке видання Sabah оприлюднило розшифровку аудіозаписів, зроблених Організацією національної розвідки Туреччини.

"Проходьте, сідайте. Ми повинні повернути вас до Ер-Ріяд. Є наказ Інтерполу. Інтерпол попросив вас відправити назад. Ми прийшли забрати вас", — сказав один із тих, хто розмовляв з Хашоггі.

Журналіст на це відповів: "Немає справ, пов'язаних зі мною. Мене наречена чекає на вулиці".

Під час спілкування вбивці запитували у нього, чи має він при собі телефони і яких брендів. Той відповів, що два iPhone. Після цього йому наказали написати повідомлення сину, але журналіст відмовився.

Джамаль Хашоггі ВВС

Потім, згідно зі стенограмою, Хашоггі запитав співрозмовників, навіщо їм рушник і чи збираються вони давати йому ліки, на що отримав відповідь: "Ми вас покладемо спати".

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Пізніше, очевидно, журналіста душили — вбивці між собою перемовлялися, чи дихає він ще.

Як зазначає Sabah, тіло журналіста розчленували, про що свідчать відповідні звуки з аудіозапису.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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