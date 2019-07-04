"Ми не втручалися!" Путін кинув цинічний докір Заходу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає абсурдними всі звинувачення у втручанні у вибори президента США і обрання депутатів Європарламенту. При цьому він звинуватив Захід у підтримці "держперевороту" в Україні.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, яке публікує пресслужба Кремля. "Піком абсурду стало звинувачення Росії у втручанні в американські вибори. Чим все це закінчилося — добре відомо: "пшиком". І зрозумілі висновки комісії Мюллера про відсутність такої змови — "нашкребти" фактів не вдалося, бо їх просто не було у природі . Але ось що цікаво: санкції, які були введені проти нашої країни під приводом цих звинувачень — досі діють", — поскаржився він.

За його словами, росіяни нібито готові до конструктивної взаємодії з усіма політичними силами, які отримали мандат від європейських виборців.

Володимир Путін

"Наголошу: ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи як країн-членів Євросоюзу, так і інших держав світу. У цьому — наша принципова відмінність від США і низки їхніх союзників, які, наприклад, підтримали державний переворот в Україні у лютому 2014 року", — запевнив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий налагодити відносини із Росією, які були зіпсовані через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про "російське втручання" в американські вибори 2016 року.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!