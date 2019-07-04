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"Ми не втручалися!" Путін кинув цинічний докір Заходу через Україну

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає абсурдними всі звинувачення у втручанні у вибори президента США і обрання депутатів Європарламенту. При цьому він звинуватив Захід у підтримці "держперевороту" в Україні.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, яке публікує пресслужба Кремля. "Піком абсурду стало звинувачення Росії у втручанні в американські вибори. Чим все це закінчилося — добре відомо: "пшиком". І зрозумілі висновки комісії Мюллера про відсутність такої змови — "нашкребти" фактів не вдалося, бо їх просто не було у природі . Але ось що цікаво: санкції, які були введені проти нашої країни під приводом цих звинувачень — досі діють", — поскаржився він.

За його словами, росіяни нібито готові до конструктивної взаємодії з усіма політичними силами, які отримали мандат від європейських виборців.

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Володимир Путін

Володимир Путін

"Наголошу: ми не втручалися і не збираємося втручатися у внутрішні справи як країн-членів Євросоюзу, так і інших держав світу. У цьому — наша принципова відмінність від США і низки їхніх союзників, які, наприклад, підтримали державний переворот в Україні у лютому 2014 року", — запевнив Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий налагодити відносини із Росією, які були зіпсовані через розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про "російське втручання" в американські вибори 2016 року.

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Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюВибори в США
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Санкции полезны России и Путину.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Пендосы цинично вложили 6 млрд. Долл. в украинский переворот, а Нуланд цинично раздавала печеньки майданным скакуасам. Расследование Мюллера показало, что невмешательство России. Путин говорит правду, а Обосерателя, как обычно мелет хрень.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Скрипалей не травили, Боинг не сбивали, в выборы в США не вмешивались, за спинами женщин и детей в Крыму не прятались, на Донбассе в отпусках не блукали, в Сирии мечети, школы, больницы не бомбили, кокс через МИД не возили, в территориальных водах чужие катера не захватывали, в Венесуэле издевательства над населением не поддерживали да и вообще на РФии фиалками какают....
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
Umka, Вы любезный, перечислили очевидные факты, переживаю, внесут Вас дружище, на сайт "Миротворець"".)))
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Федотов Владимир
Федотов Владимир
UaDonetsk Umka, или ты жид?
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