"Ми не самотні!" Глава Грузії раптово заговорила про дружбу з Путіним

Грузія, яку раніше закликали об'єднатися з Україною проти Путіна, не може не спробувати вести діалог з Росією і закритися в собі.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю "Грузії Online". Таким чином вона підвела підсумки свого візиту в Нью-Йорк на 74-у сесію Генеральної Асамблеї ООН, де за посередництва Швейцарії відбулася зустріч міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Президент Грузії відзначила позитивні оцінки зустрічі, що пролунали з боку партнерів країни і заговорила про дружбу з Путіним.

Саломе Зурабішвілі zemlyaki.name

"У своєму виступі я ясно сказала, що для країни, яка має конфлікт подібного типу і питання окупованих територій, існує два шляхи: один – війна, військовий шлях, від якого ми відмовилися, другий – це діалог і дипломатія. Грузія не може не спробувати використовувати цей шлях і закритися у собі. Дуже примітно, що реакція, яку ми почули після цієї зустрічі – будь то від США, державного департаменту США або Європейського союзу, а також від відомства Федеріка Могеріні або Генерального секретаря – всі відгуки, які ми почули про цю зустріч, були позитивними, що ви повинні спробувати, ми поруч з вами. Ми не самотні і ніколи не опинимося один на один, у нас є підтримка наших партнерів", – сказала Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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