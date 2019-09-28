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28 вересня • оновлено в 18:31
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"Ми не самотні!" Глава Грузії раптово заговорила про дружбу з Путіним

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Грузія, яку раніше закликали об'єднатися з Україною проти Путіна, не може не спробувати вести діалог з Росією і закритися в собі.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю "Грузії Online". Таким чином вона підвела підсумки свого візиту в Нью-Йорк на 74-у сесію Генеральної Асамблеї ООН, де за посередництва Швейцарії відбулася зустріч міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

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Президент Грузії відзначила позитивні оцінки зустрічі, що пролунали з боку партнерів країни і заговорила про дружбу з Путіним.

Саломе Зурабішвілі

Саломе Зурабішвілі

zemlyaki.name

"У своєму виступі я ясно сказала, що для країни, яка має конфлікт подібного типу і питання окупованих територій, існує два шляхи: один війна, військовий шлях, від якого ми відмовилися, другий це діалог і дипломатія. Грузія не може не спробувати використовувати цей шлях і закритися у собі. Дуже примітно, що реакція, яку ми почули після цієї зустрічі будь то від США, державного департаменту США або Європейського союзу, а також від відомства Федеріка Могеріні або Генерального секретаря всі відгуки, які ми почули про цю зустріч, були позитивними, що ви повинні спробувати, ми поруч з вами. Ми не самотні і ніколи не опинимося один на один, у нас є підтримка наших партнерів", – сказала Саломе Зурабішвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Саломе Зурабішвілі Володимир Путін
Місце
Грузія
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Почему внезапно? Кушать то хочется а одними скачками вокруг покрышек сыт не будешь, украина тому доказательство)))))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
грузией правят окупанты и проросийские силы! смерть росийским окупантам
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сталина на них нет.....посмотрели бы как Зурабишвили рассказывала бы Отцу народов об " оккупированной части" Грузии ...
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