Ми бачили це в Грузії і Україні, – глава Єврокомісії застерегла ЄС від зближення з Кремлем

Спроба європейських політиків налагодити діалог з Росією за допомогою завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" не змінять агресивну поведінку Кремля.

Про це заявила 16 вересня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона виступила в Європарламенті з традиційним зверненням "Про стан Союзу".

"Тим, хто вимагає ближчих відносин з Росією, я скажу так: отруєння Олексія Навального хімічною бойовою речовиною – не поодинокий випадок", – заявила жінка-політик.

За словами фон дер Ляєн, подібну поведінку російських спецслужб можна було раніше бачити в Грузії, в Україні, в Сирії і в Солсбері, а також в процесі втручання у вибори по всьому світу.

"Поведінка Росії залишається незмінною – і жоден газопровід тут нічого не змінить", – підкреслила глава Єврокомісії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз 10 вересня офіційно продовжив на шість місяців санкції проти 175 осіб і 44 організацій РФ, причетних до підриву територіальної цілісності України.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що уряд доб'ється завершення будівництва російського "Північного потоку-2". При цьому німецька лідерка розкритикувала намір США ввести санкції.